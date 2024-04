Torna il "Festival des Etoilés Monte-Carlo" con la cena a 4 mani di Marcel Ravin e David Toutain

La Société des Bains de Mer di Monte-Carlo, il resort più stellato d'Europa con 7 stelle Michelin, torna con il suo "Festival des Etoilés Monte-Carlo".

Il Monte-Carlo Bay Hotel & Resort ospiterà le 4 mani di Marcel Ravin e David Toutain sabato 11 maggio.

Per questa quarta edizione, Marcel Ravin invita David Toutain, Chef e proprietario del ristorante due stelle David Toutain di Parigi.

I due Chef condividono un profondo amore per la natura e una passione per l'autenticità, oltre a un forte interesse per la ristorazione sostenibile, soprattutto in termini di qualità e provenienza dei prodotti. Inoltre, hanno un forte interesse per i materiali utilizzati nei loro ristoranti e per lo sviluppo degli spazi al loro interno. È stato quindi naturale unirsi per offrire un momento di alta gastronomia legato alla loro visione comune.

Marcel Ravin

Marcel Ravin è uno degli Chef più dotati della sua generazione. Lo Chef caraibico due stelle dallo stile innovativo orchestra con passione e audacia le cucine del Blue Bay Marcel Ravin del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort. I suoi piatti presentano un pizzico della sua terra d'origine, la Martinica, una buona dose di creatività e un amore infinito per il gusto e il piacere.

David Toutain

Da bambino, David Toutain pensava di dedicare la sua vita all'agricoltura. Anche se alla fine ha lasciato la natia Normandia, ogni giorno supervisiona meticolosamente la maturazione e la fermentazione dei prodotti con l'anima di un contadino che accompagna il suo raccolto, per svelarvi molti dei suoi segreti... In un ambiente moderno, simile a un loft, propone una suggestiva cartografia dei gusti contemporanei attraverso una cucina d'autore con ambizioni presunte: inclinazioni vegetali, leggerezza e grafica raffinata. Lo Chef è pieno di energia e saggezza, in un'età in cui l'equilibrio interiore gli permette di abbracciare (e incanalare) la sua creatività.

