Biot vuole cambiare none: da luglio si chiamerà “Biotte”?

Un anno dopo la decisione del Comune francese di Pantin di ribattezzarsi Pantine con l'obiettivo di “impegnarsi risolutamente a favore della parità di genere”, anche la città di Biot desidera cambiare nome.

La città dei vetrai ora vuole chiamarsi Biotte .

In tal senso, una deliberazione verrà proposta nel corso della seduta del consiglio martedì che si terrà martedì 2 luglio 2024.



Questa la dichiarazione di Jean-Pierre Dermit, Sindaco di Biot: “Tengo molto alla parità tra uomini e donne e ne sono un buon esempio nella mia amministrazione: il direttore generale dei servizi è una DGS, il vicedirettore generale è una DGA, il capo di gabinetto è una direttrice di gabinetto, il direttore delle finanze è una direttrice delle finanze, così come il capo della polizia municipale è una donna.



Annoveriamo anche, nel comune, una presidentessa del “Clos de boules” e molti dirigenti di importanti aziende.

Anche se ovviamente accolgo con favore le ragioni per le quali il comune di Pantin ha cambiato cognome, è per tutt'altro motivo che ho scelto di cambiare l'ortografia del comune di Biot.



Sono stanco di sentire parigini e gente del Nord parlare della città del “Bio”.

Siamo orgogliosi delle nostre radici provenzali, del nostro accento cantilenante e della pronuncia della “T” finale.



Biot non è biologico anche se ho la ferma intenzione di creare un frutteto e un orto unici per nutrire i bambini delle nostre scuole.



No, Biot si pronuncia “Biotte”: per questo ho preso questa decisione, condivisa da tanti miei concittadini.



In ogni caso si tratterà di una deliberazione che porterò personalmente in consiglio comunale il prossimo luglio".