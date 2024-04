Cannes, un angolo di Sicilia al Lollocaffè (Foto)

L’aroma è quello del “vero” caffè all’italiana, sorbito in piedi come usa nella Penisola, i sapori, quelli della Trinacria, si sublimano con i croissants, per lo più senza burro, farciti con la crema al pistacchio, la crema pasticcera, col cioccolato o vegani.

Un pezzo di Sicilia a Cannes, dove Antonio Bongiovanni, cognome piemontese, ma siculo puro sangue, ha aperto il suo Lollocaffè all’incrocio tra le Rue Ferry e Meynadier nella città del cinema.

Professore di ginnastica e poi ristoratore a Monaco, ha avviato a Cannes una nuova esperienza che lo ha portato ad aprire un caffè all’italiana, dove è possibile gustare prodotti tipici quali cannoli, cassatine, focaccia e arancini preparati dallo stesso Antonio che utilizza prodotti originali e garantiti.

E non è tutto, grazie alla collaborazione del padre, impazzano prodotti quali filetti di tonno e di acciuga, miele e olio che esaltano il palato e che fanno del Lollocaffè un angolo di Sicilia in Costa Azzurra.