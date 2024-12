Mercatini di Natale in Costa Azzurra: dove andare

Una delle attrazioni più seguite durante le festività di fine anno sono i mercatini di Natale.



Sempre più località, anche piccine, organizzano i mercatini che si rivelano non solo un forte richiamo, ma anche l’occasione per presentare le produzioni artigianali del territorio.



La Francia ospita moltissimi mercatini di Natale, alcuni dei quali universalmente conosciuti: in Costa Azzurra e nell’arrière pays sono tante le località interessate.

ANTIBES

Chalets gourmands et artisanaux

Fino al 5 gennaio 2025

Esplanade du Pre des Pecheurs



ASPREMONT

Marché de Noël

Domenica 15 Dicembre 2024

Salle Caravadossi



BEAUSOLEIL

Mercato mondiale. 12a edition.

14 dicembre > 15 dicembre

Mairie de Beausoleil 27 boulevard de la République, rue du marché 06240 Beausoleil



BONSON

Marché de Noël

Sabato 14 Dicembre 2024

Place Maurice Scoffier



CABRIS

Marché de Noël de Cabris

Domenica 15 Dicembre 2024

Rues du village



CANNES

Village de Noël et animations

Fino al 5 gennaio 2025

Allées de la Liberté et Cours Félix Faure



CONTES

Marchés de Noël et de la truffe

Sabato 14 dicembre da 09:00 a 18:00

Contes - La Grave Place Allardi Place Ollivier Médiathèque de Contes



EZE

Natale a Eze

Dal 14 dicembre 2024 al 15 dicembre 2024

Sabato dalle 10:00 alle 22:00

Domenica dalle 10:00 alle 18:00

Èze



GATTIERES

L'Art'isanat de Noël

Fino al 15 dicembre

L'Art'isanat de Noël

Salle Louis Vogade Rue Torrin et Grassi



GRASSE

Marché de Noël à Grasse

13 dicembre > 15 dicembre

Cours Honoré Cresp Cours Honoré Cresp



LA TURBIE

Mercatino di Natale di La Turbie

Sabato 14 dicembre

Ruelles du village



LE CANNET

Noël au Cannet

Dal 12 dicembre 2024 al 15 dicembre 2024

Hôtel de Ville du Cannet

20 bd Sadi Carnot



La féérie des lumières à Rocheville

Venerdì 13 dicembre a 16:00

Place de Rocheville



LEVENS

Marché de Noël

Domenica 15 Dicembre 2024

Halle du Rivet



MANDELIEU LA NAPOULE

Le Père Noël de la Siagne 2024

Sabato 14 dicembre da 14:00 a 18:00

Mandelieu-la-Napoule



MENTON

Natale a Mentone - mercatino di Natale - vendita di alberi di Natale

Fino al 24 dicembre 2024

Esplanade Francis Palméro Mail du Bastion



MONACO

Village de Noël

Fino al 5 gennaio 2025

Port Hercule



MOUAS SARTOUX

41e Foire aux santons

1 novembre > 24 dicembre

Médiathèque La Strada Médiathèque cinémathèque 201, avenue de Cannes



M OUGINS

Marché de Noël à Mougins Village

Venerdì 13 Dicembre, sabato 14 dicembre e domenica 15 dicembre 2024

Avenue du Commandant Lamy

Mougins Village - Parking de l’Hubac



NIZZA

Village de Noël -

Fino al 1° gennaio 2025

Jardin Albert 1er, Quartier Jean-Médecin



OPIO

Village de Noël d'Opio

Domenica 15 dicembre 2024

route du village, place de la liberté



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Marché de Noël des commerçants

Sabato 14 dicembre da 10:00 a 17:00

Place du marché de Carnolès



SAINT ANDRE' DE LA ROCHE

Marché de Noël de Saint-André-de-la-Roche

Sabato 14 dicembre da 14:00 a 22:00

Place Jules Musso Allée des commerçants



SAINT ETIENNE DE TINEE

Marché de Noël

13 dicembre > 15 dicembre

Place de l'église 06660 Saint-Étienne-de-Tinée



SAINT JEAN CAP FERRAT

Marché des créateurs

13 dicembre > 15 dicembre

Orari

Il 13 dicembre 2024 da 17:00 fino a 20:00

Il 14 dicembre 2024 da 10:00 fino a 19:00

Il 15 dicembre 2024 da 10:00 fino a 18:00

Espace Neptune Quai Virgile Allari



Noël Vintage

Fino al 5 gennaio 2025

Dans le village



VALBERG

Marché de Noël

Fino al 4 gennaio

Place Charles Ginésy Place Charles Ginésy 06470 Valberg, Péone



VALBONNE

Marché de Noël de Valbonne

Fino al 24 dicembre 2024

Place des Arcades



VENCE

Noël à Vence : Du 30 novembre 2024 au 5 janvier 2025

Fino al 5 gennaio 2025

Place du Grand Jardin



VILLENEUVE LOUBET

Les Goûters de l'Avent

9 dicembre > 20 dicembre

Place de la République au village