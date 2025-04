Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Diversi

Novecento di Alessandro Baricco - Dal 3 al 5 aprile à 20,30 - Théâtre le Tribunal - Antibes

Soirée ciné débat - Il 4 aprile ore 20,30 - Cinéma Casino – Antibes

Conférence "Les décors peints de l’Antibes romaine : Rue Clémenceau et Rue Sade" - Il 5 aprile ore 15 - Médiathèque Albert Camus - Antibes



Teatro

Antibéa - 15 rue Georges Clémenceau - Antibes

Démons - Il 4, 5, 11, 12, 18 & 19 aprile ore 20,30 - Il 6, 13 & 20 aprile ore 16

Stage de boulevard : autour d’oscar wilde – Il 7, 8, 10 & 11 aprile ore 10

Qui-est-ce ? - Il 8 aprile ore 15



Mostre

Galerie Seguin - "Regards" - Dal 7 aprile al 31 maggio - 4 rue du Docteur Rostan- Antibes

Casemates de la création - Génération mer - fino al 12 aprile - Bd d'Aguillon - Vieil Antibes

Transartcafé - fino al 12 aprile - 4 Rue du Docteur Rostan - Antibes

Décors colorés - fino al 30 aprile - Musée d’Archéologie – Antibes

Xavier. Chemins buissonniers - fino al 29 giugno - Musée Picasso – Antibes

Leurs majestés : homard et langouste - fino al 31 gennaio 2026 - Musée de la Carte Postale – Antibes



Visite Guidate

Le Vieil Antibes en français – L’8 aprile ore 10 & Il 16, 25 et 30 aprile ore 14,30

Le Vieil Antibes en anglais : sur demande,

Il Sentiero Costiero - Il 11 & 18 aprile ore 9,30





AURON

Auron Choco’Délices - Degustazione

Dal sabato 5 a giovedì 10 aprile 2025.

Centre station



Grand Prix du Gazelec

Domenica 6 aprile 2025.

domaine skiable



Championnat ski CA L’Aigle d’or

Martedì 8 aprile 2025.

domaine skiable

06660 Auron



BEAULIEU SUR MER

Beaulieu en scène – “Sotto la pelle di Joséphine” - Teatro

Venerdì 4 aprile 2025 alle 20:30.

Crypte de l'Eglise

bd du Général Leclerc



Conferenze Scienza per tutti – Beaulieu

Mercoledì 16 aprile: Aurelia Heurteux

Quali sono le responsabilità sociali delle autorità locali? Quali sono le conseguenze per i cittadini?

Mercoledì 14 maggio: Damien Bazin

I nostri rapporti conflittuali con la natura

Mairie de Beaulieu-sur-Mer

3 boulevard Maréchal Leclerc



BEAUSOLEIL

Il tango incontra il classico

Venerdì 4 aprile da 20:00 a 21:00

Centre Culturel Prince Jacques,

6/8 avenue du Général de Gaulle



Grim'oiseaux

Domenica 6 aprile da 10:00 a 12:00

Forêt de Grima



Laboratori di scambio culturale

Tutto l'anno

Ateliers d'échanges,

Immeuble "Le Centre",

Salle Saint-Cyr



CAGNES SUR MER

Mostra Fauna, flora e metafore

Fino al 30 Aprile 2025

Bijou Contemporain

Espace Solidor – Haut-de-Cagnes



CANNES

Musique - The Buttshakers

Les Jeudis du Jazz

Giovedì 3 aprile 2025

Horaire(s) :

19h30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



Visite thématique "Art et littérature" - Luxe, calme et volupté

Giovedì 3 aprile 2025

Horaire(s) :

16h

La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



Conférence - Osaka en 2025, concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain

Venerdì 4 aprile 2025

Horaire(s) :

15h

Salle Gilbert Fort

45 rue de Mimont



Spectacle - Noircisse !

Les Femmes Sauvages

Venerdì 4 aprile 2025

Horaire(s) :

19h30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



Concert - Piano à 4 mains

Venerdì 4 aprile 2025

Horaire(s) :

à partir de 19h

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



Animations - Soirée philo

Venerdì 4 aprile 2025

Horaire(s) :

17h

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



Conférence - Faire famille, une philosophie des liens

Venerdì 4 aprile 2025

Horaire(s) :

18h30

Espace Miramar

35 rue Pasteur



Conférence - La vie quotidienne des Cannois depuis les Romains jusqu'à l'arrivée de Lord Brougham

Sabato 5 aprile 2025

Horaire(s) :

14h30

Espace Mimont

5 rue de Mimont



Salon de la moto et du scooter

Sabato 5 aprile 2025

Domenica 6 aprile 2025

Horaire(s) :

De 10h à 18h

Parking Coubertin

7, avenue Pierre Poési



Spectacle - J'aime pas le classique mais ça j'aime bien

Sieste musicale

Sabato 5 aprile 2025

Horaire(s) :

15h

Médiathèque de La Verrerie

9 rue Marco del Ponte



Journées européennes des métiers d'art

Sabato 5 aprile 2025

Domenica 6 aprile 2025

Horaire(s) :

De 9h à 18h

Espace Brouchier (12 rue Louis Brouchier à Cannes la Bocca)



Théâtre - Fausse note

Sabato 5 aprile 2025

Horaire(s) :

20h30

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



Spectacle - Marine Leonardi - Mauvaise Graine

Domenica 6 aprile 2025

Horaire(s) :

18h

Théâtre Claude Debussy

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



Musique - Déambulations musicales

Cannes en chansons

Domenica 6 aprile 2025

Horaire(s) :

15h30

Espace Mimont

5 rue de Mimont



Concert - Méditation musicale

Domenica 6 aprile 2025

Horaire(s) :

17h

Église Notre-Dame de Bon Voyage

2 rue Notre-Dame



Théâtre - Confinerie et Compagnie

Domenica 6 aprile 2025

Horaire(s) :

17h

C'Picaud

23 avenue du Docteur Raymond Picaud



Excursion - Visite du quartier Californie

Mercoledì 9 aprile 2025

Horaire(s) :

9h30

Lieu de départ : Résidence Californie,

25-27 avenue Roi Albert 1er



Spectacle - La petite fille et la mer

Mercoledì 9 aprile 2025

Horaire(s) :

10h, 14h30 et 16h30

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



Alors on danse !

Mercoledì 9 aprile 2025

Horaire(s) :

14h30

Gare maritime

Boulevard de la Croisette

Esplanade Pantiero



Événement sportif - Cannes Bowl Fest

Da Mercoledì 9 aprile 2025

a domenica 13 aprile 2025

Horaire(s) :

Mercredi 9 : de 14h à 20h

Jeudi 10 : de 9h à 20h

Vendredi 11 : de 8h à 21h

Samedi 12 : de 8h à 21h

Dimanche 13 : de 8h à 20h

Skatepark

La Croisette

Les Jardins de la Roseraie



Exposition - Luxe, calme et volupté

Fino a domenica 20 aprile 2025

Horaire(s) :

Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



Exposition - Vanuatu. La voix des ancêtres

Fino al 25 maggio 2025

Horaire(s) :

De décembre à mars :

De 10h à 13h et de 14h à 17h

(fermé les lundis)

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



Le temps du renouveau, Cannes 1944-1947

Fino a venerdì 6 giugno 2025

Dal lunedì al venerdì dalle 13,30 alle 17

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Festival, Les jeudis du jazz

Fino a sabato 7 giugno 2025 ore 19,30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



CAP D'AIL

PRINTEMPS CAMELIAS - Conferenza

Dal 04 Aprile a 17 Maggio 2025

Domenica 6 aprile dalle 10.00 alle 11.00 “I segreti dei semi” condotto da Eve Vernice, laboratorio di scoperta per bambini dai 6 anni in su (9 euro/partecipante - iscrizione obbligatoria)

Martedì 8 aprile dalle 18.30 alle 20.00 Voci poetiche, aperto a tutti (ingresso libero)

Domenica 13 aprile dalle 10.00 alle 12.00 “Alla scoperta dei pastelli” Laboratorio di pittura per adulti condotto dall'artista esposta Gianne de Genevraye, pittrice di giardini (20 euro/partecipante - iscrizione obbligatoria, numero limitato)

Giovedì 24 aprile dalle 18.30 alle 19.30 “Alla scoperta dei fiori commestibili e della professione di

Floricultrice”. Conferenza tenuta da Eve Vernice.

Aperto a tutti (9 euro/partecipante - iscrizione obbligatoria, numero di posti limitato)

Sabato 17 maggio 2025 dalle 14.00 alle 19.30 “Autori in giardino”, la 9ª edizione della

e “Notte dei musei”.

Aperta al pubblico (ingresso libero)

Villa Les Camélias

Avenue Raymond Gramaglia

06320 Cap-d'Ail

FRANCIA



Happy Hour – Club del libro - Conferenza

Martedì 10 giugno 2025 alle 19.

Médiathèque intercommunale

18 avenue Jean Mermoz



CARROS

Sous nos pas, les rivières - Esposizione

Fino al 15 Giugno 2025

Centre International d'Art Contemporain

Place du Chateau - Château de Carros



GATTIERES

Journées européennes des métiers d’art

Da venerdì 4 a domenica 6 aprile 2025 dalle 10 alle 18.

Espace culturel Louis Vogade

2, rue Torrin et Grassi



ISOLA

Campionati mondiali junior di sci di fondo

Da venerdì 4 a domenica 6 aprile 2025.

Immeuble le Pelevos

Isola 2000



Piccola festa della castagna

Sabato 5 aprile 2025.

Bureau d'Information Touristique d'Isola 2000

06420 Isola 2000



LA BOLLENE VESUBIE

Carnaval Vénitien

Domenica 6 aprile 2025 dalle 15 alle 18.

place Général de Gaulle

salle multimedia



LA BRIGUE

Festa del ciclismo

Venerdì 4 aprile da 16:00 a 18:00

Place de Nice



LA GAUDE

The B-Siders - Concerto

Venerdì 4 aprile 2025 alle 20:30.

Concerto pop rock il cui ricavato sarà devoluto all'associazione Léa che opera a favore dei bambini ospedalizzati.

Centre culturel La Coupole

7396 route de Cagnes



MENTON

Lavoir théâtre - NA'NI et puis un jour tu vis

Venerdì 4 aprile da 20:30 a 21:40

Le Lavoir Théâtre de Menton,

63 boulevard du Fossan



St John's Jazz

Venerdì 4 aprile

Eglise Anglicane St John,

31 Avenue Carnot



Conferenza "I segreti degli orti botanici: padroneggiare l'arte di gestire le collezioni di piante"

Domenica 6 aprile da 14:30 a 16:00

Avenue Saint Jacques



Sortie à Lieuche

Domenica 6 aprile

Terre Plein Nouveau Port Garavan, Quai Laurenti



Fiera internazionale degli agrumi

4 aprile > 6 aprile

Palais de l'Europe,

8 Avenue Boyer



Visite guidée : Autour du Marché, Laissez-vous conter Menton

Mercoledì 9 aprile da 10:00 a 10:45

Esplanade du Musée Cocteau-Séverin Winderman,

9 Quai de Monleon



Visita guidata: Il giardino reale di Westminster; Lasciate che Mentone racconti la vostra storia

Mercoledì 23 aprile da 10:30 a 11:15

Hôtel Royal Westminster, 28/30 avenue Félix Faure



Mostra: Hokusai-Hiroshige "Mondi fluttuanti"

Fino al 17 maggio 2025

Galerie des Musées

Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer,



Mostra Jean Cocteau / Michèle Kleijnen, Escales

Fino al 16 giugno 2025

Musée Jean Cocteau - Le Bastion,

Quai Napoléon III,



Visita guidata del Val Rahmeh con giardiniere

Tutto l'anno il giovedì alle 10,15

Fiori/piante

Jardin du Val Rahmeh,

Avenue Saint Jacques



Visita guidata: la sala dei matrimoni di Jean Cocteau, Lasciate che Mentone vi racconti tutto su di sé

Tutto l'anno

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita alla tradizionale fabbrica di marmellata

Tutto l'anno

Prodotti locali

Maison Herbin

2 rue du Vieux Collège



Visite spectacle: La vieille ville décalée, Laissez-vous conter Menton

Tutto l'anno

Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita e degustazione di birre artigianali Mentonnaise

Tutto l'anno

La Mentounasc - Brasserie Artisanale 13 Route de Sospel



Visita Guidata del Limone di Mentone

Tutto l'anno dal martedì al sabato

10:00 - 12:00 14:00 - 17:00

Maison Gannac 2970 Route de Super Garavan



Visita guidata del Jardin Maria Serena

Lunedì10:00 - 11:30

Martedì10:00 - 11:30

Martedì15:00 - 16:30

Mercoledì10:00 - 11:30

Venerdì10:00 - 11:30

Sabato10:00 - 11:30

Sabato15:00 - 16:30

Domenica10:00 - 11:30

Jardin maria serena

21 Promenade Reine Astrid



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Tutto l'anno

Aperto il lunedì ore 15,45 , il giovedì ore 14,30

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visite spectacle: La vieille ville décalée, Laissez-vous conter Menton

Tutto l'anno

Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Vide grenier

Tutto l'anno il venerdì

Mail du Bastion & Place aux Herbes



Le antichità del Louvre

Tutto l'anno

Grand Hôtel des Ambassadeurs,

3 rue Partouneaux,



MONACO

Le Printemps des Arts - "Dalbavie - Manoury - Hurel - Debussy - Grisey"

Giovedì 3 aprile 2025, alle 19.30

Opéra Garnier Monte-Carlo

Place du Casino



Le Printemps des Arts - "Organ"

Venerdì 4 aprile 2025, alle 20h

Chiesa del Sacro Cuore

14, chemin de la Turbie



Rolex Monte-Carlo Masters

Da sabato 5 a domenica 13 aprile 2025

Monte-Carlo Country Club

155, avenue Princesse Grace



Le Printemps des Arts - "Family Concert"

Sabato 5 aprile 2025, alle 15h

Opéra Garnier Monte-Carlo

Place du Casino



OPMC - "Printemps des Arts"

Sabato 5 aprile 2025, alle 19.30

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Theatre - "Le Dîner de Cons"

Sabato 5 aprile 2025, alle 20h

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Le Printemps des Arts - "Opera on Film"

Domenica 6 aprile 2025, alle 11h

Cinéma des Beaux-Arts

12, avenue d'Ostende



Le Printemps des Arts - "Ravel & Messiaen"

Domenica 6 aprile 2025, alle 17h

Opéra Garnier Monte-Carlo

Place du Casino



Theatre - "Passeport"

Martedì 8 aprile 2025, alle 20h

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Festival - "Printemps des Arts de Monte-Carlo"

Fino a domenica 27 aprile 2025

Principality of Monaco



Exhibition - "Agora, the Place of the Museum"

Fino a domenica 4 maggio 2025

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Exhibition - "UNRELATED!"

Fino a giovedì 18 dicembre 2025, dalle 10h alle 18h

Espace 22

24 Bd d'Italie



Exposition - "L’Effet Papillon"

Fino a lunedì 1 dicembre 2025, dalle 9h alle 18h

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "The Butterfly Effect"

Funo a lunedì 1 dicembre 2025, dalle 9h alle 18h

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

Miel de Montagne - Concerto

Giovedì 3 aprile 2025 alle 20.

Le 109

89 Route de Turin



Les impressionnistes et la fête- Conferenza

Giovedì 3 aprile 2025 alle 18:30.

Vu pas vu

Palais de l'Agriculture

113 Promenade des Anglais



Cartes en mains - Teatro

Giovedì 3 aprile 2025 alle 20.

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



Rencontre avec Murielle Szac – L’Homme et la Mer - Conferenza

Giovedì 3 aprile 2025 alle 18:30.

L'Artistique

27 Boulevard Dubouchage



Concert / Lecture Françoise Chaffiaud

Venerdì 4 aprile 2025 alle 20.

Centre Culturel la Providence

8 bis rue Saint-Augustin



Yuri Buenaventura - Concerto

Venerdì 4 aprile 2025 alle 20.

Théâtre Lino Ventura

168 bd de l'Ariane



Lenny Kravitz - Concerto

Venerdì 4 aprile 2025 alle 20:30.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



NU3 – Fred d’Olesnitz Trio - Concerto

Venerdì 4 aprile 2025 alle 20:30.

Espace Grappelli

49 avenue de la Marne

Place Emile Begnis



Très chère Mathilde - Teatro

Venerdì 4 aprile 2025 alle 21.

Domenica 6 aprile 2025 alle 16.

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



Soirée Oud : Clameurs / Mazhar (1ère partie) - Concerto

Venerdì 4 aprile 2025 alle 20.

Avec : Jean-Christophe Bournine, Julie Lobato et Sarah Procissi.

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



Calamar Night / MOOJO + guests - Concerto

Venerdì 4 aprile 2025 alle 20.

STOCKFISH

5 avenue François Mitterrand



Les Visiteurs du Soir - Esposizione

Da venerdì 4 a domenica 6 aprile 2025.

Nice, Villefranche, Cagnes, Carros



Le clan des veuves - Teatro

Venerdì 4 aprile 2025 alle 20:30.

Théâtre de La Tour

63 bd Gorbella



Dans la famille Fiori, je voudrais… - Teatro

Venerdì 4 aprile 2025 alle 20.

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



Ciao mon mari ! - Teatro

Venerdì 4 aprile 2025 alle 20.

Sabato 5 aprile 2025 alle 20.

Théâtre de La Semeuse

2 montée Auguste Kerl

Rue du Château



Glitter by Ruhl - Spettacolo

Venerdì 4 aprile 2025 alle 19:45.

Venerdì 18 aprile 2025 alle 19:45.

Venerdì 16 maggio 2025 alle 19:45.

Venerdì 6 giugno 2025 alle 19:45.

Cabaret - Casino Barrière Le Ruhl Nice

1, Promenade des Anglais



Glitter by Ruhl, Spettacolo

Venerdì 4 aprile 2025 alle 19:45.

Venerdì 18 aprile 2025 alle 19:45.

Venerdì 16 maggio 2025 alle 19:45.

Venerdì 6 giugno 2025 alle 19:45.

Cabaret - Casino Barrière Le Ruhl

1, Promenade des Anglais



Forsythe / Brumachon / Van Manen / Ekman - Danza

Fino a venerdì 4 aprile 2025 alle 20.

Sabato 5 aprile 2025

Orari di apertura ogni giorno alle 15 e alle 20.

Domenica 6 aprile 2025

Orari di apertura ogni giorno alle 15 e alle 20.

Martedì 8 aprile 2025 alle 20.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



Broken Back - Concerto

Venerdì 4 aprile 2025 alle 20.

Le 109

89 Route de Turin



Le petit Chaperon Rouge - Spettacolo

Sabato 5 aprile 2025 alle 14.

Domenica 6 aprile 2025 alle 14.

Sabato 19 aprile 2025 alle 14.

Domenica 20 aprile 2025 alle 14.

Sabato 3 maggio 2025 alle 14.

Domenica 4 maggio 2025 alle 14.

Domenica 18 maggio 2025 alle 14.

Sabato 31 maggio 2025 alle 14.

Domenica 1° giugno 2025 alle 14.

Sabato 14 giugno 2025 alle 14.

Domenica 15 giugno 2025 alle 14.

Sabato 28 giugno 2025 alle 14.

Domenica 29 giugno 2025 alle 14.

Sabato 12 luglio 2025 alle 14.

Domenica 13 luglio 2025 alle 14.

Sabato 26 luglio 2025 alle 14.

Domenica 27 luglio 2025 alle 14.

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel



Charles Nouveau – L’expression de mes sentiments distingués

One man Show / One woman show

Sabato 5 aprile 2025 alle 20:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



La mer – L’Homme et la Mer - Conferenza

Sabato 5 aprile 2025 alle 14:30.

Bibliothèque Raoul Mille

33 avenue Malaussena



Le Musée Ephémère des Dinosaures - Esposizione

Da sabato 5 a domenica 6 aprile 2025 alle 10.

Palais des Expositions

Parvis de l'Europe



Les procès des grands personnages

Sabato 5 aprile 2025 alle 11.

Sabato 12 aprile 2025 alle 11.

Sabato 19 aprile 2025 alle 11.

Sabato 26 aprile 2025 alle 11.

Sabato 3 maggio 2025 alle 11.

Sabato 10 maggio 2025 alle 11.

Théâtre National de Nice - Salle des Franciscains

4-6 Place Saint-François



Soirée Concert d’Arnica Montana, Noémie Halter et Sarah Maison

Sabato 5 aprile 2025 alle 19.

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



Elodie Poux – Le syndrome du papillon

One man Show / One woman show

Sabato 5 aprile 2025 alle 20.

Palais Nikaia

163 Boulevard du Mercantour



Ref Session #5 – Mira - Concerto

Sabato 5 aprile 2025 dalle 20 alle 2.

Le 109 - Frigo 16

89 Route de Turin



Comment le dire - Spettacolo

Sabato 5 aprile 2025 alle 19:30.

Salle Jean Vigo

Espace Magnan

31, rue Louis de Coppet



Matinale – Paris, Hôtel de Camondo & Musée Cernuschi

Sabato 5 aprile 2025 dalle 10 alle 12.

Vu pas vu

Palais de l'Agriculture

113 Promenade des Anglais



Le mariage de la sorcière- Teatro

Sabato 5 aprile 2025 alle 10:30.

Sabato 12 aprile 2025 alle 17.

Mercoledì 16 aprile 2025 alle 10:30.

Mercoledì 23 aprile 2025 alle 10:30.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Léon Blum, une vie héroïque - Teatro

Sabato 5 aprile 2025 alle 14.

La Cuisine

155 Boulevard du Mercantour



Maison de poupée - Teatro

Sabato 5 aprile 2025 alle 20.

Domenica 6 aprile 2025 alle 17.

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



Au coeur de l’océan - Teatro

Domenica 6 aprile 2025 alle 15.

Martedì 8 aprile 2025 alle 15.

Sabato 12 aprile 2025 alle 15.

Martedì 15 aprile 2025 alle 10:30.

Giovedì 17 aprile 2025 alle 15.

Giovedì 1° maggio 2025 alle 10:30.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Star Academy Tour - Concerto

Domenica 6 aprile 2025 alle 18.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



In love with music – Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo - Concerto

Domenica 6 aprile 2025 alle 17.

L'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo vi offre un concerto eccezionale.

PROGRAMMA

Antonio Vivaldi RV 269 Le Quattro Stagioni “Primavera”

Henry Purcell "Strike the Viol" Venite figli dell'arte, Z 323

Henry Purcell "Musica per un po'" Oedieptus Z. 583

Jules Massenet Ave Maria sulla Meditazione di Thaïs: Andante religioso

Maurice Ravel “Pavana per una principessa morta”

George Bizet "Apri il tuo cuore"

Maurice Ravel quartetto d'archi M35 II Abbastanza vivace

Gaetano Donizetti Cavatina di Norina

Astor Piazzolla "Scuola"

Léo Delibes “Le ragazze di Cadice”

Erik Satie Gymnopedie Arrangiamento di Stephan Koncz “Una nuova Satiesfaction”

Erik Satie "Ti voglio"

Carlos Gardel "Per una testa"

Ch. Gounod "Romeo e Giulietta" Valzer di Giulietta "Voglio vivere in questo sogno"

Astor Piazzolla "Libertango"

Eglise Anglicane

11 rue de la Buffa



Les femmes de ma vie - Teatro

Domenica 6 aprile 2025 alle 16.

Théâtre de la Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



Benoît Piéron – Waiting Room - Esposizione

Fino al 6 Aprile 2025

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



Numera Natura – Benoît Barbagli Vautier - Esposizione

Fino al 06 Aprile 2025

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Joé Aegerter – I’m not a cowbow, daisy. music for laboratory

Esposizione

Fino al 6 aprile 2025

Orari di apertura il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18.

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



Musique de chambre au Musée Chagall - Concerto

Lunedì 7 aprile 2025 alle 19.

Lunedì 12 maggio 2025 alle 19.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



L’ombre, le reflet, l’écho - Esposizione

Fino al 07 Aprile 2025

Palais Lascaris

15 rue Droite



P’tit croco Teatro

Lunedì 7 aprile 2025 alle 10:30.

Domenica 4 maggio 2025 alle 10:30.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



La Forêt magique - Spettacolo

Lunedì 7 aprile 2025 alle 15.

Martedì 8 aprile 2025 alle 15.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Le Zoo des tout-petits - Spettacolo

Da lunedì 7 a martedì 8 aprile 2025 alle 10.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Le bal des sorcières - Teatro

Lunedì 7 aprile 2025 alle 15.

Venerdì 11 aprile 2025 alle 10:30.

Mercoledì 16 aprile 2025 alle 15.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Festival de Magie

Da martedì 8 a sabato 12 aprile 2025.

Théâtre National de Nice -

Salle des Franciscains et Salle de la Cuisine



Tome 1 – Tom Baldetti

One man Show / One woman show

Martedì 8 aprile 2025.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Tout rien – Festival de Magie - Spettacolo

Martedì 8 aprile 2025 alle 20.

Mercoledì 9 aprile 2025.

Théâtre National de Nice - Salle des Franciscains

4-6 Place Saint-François



Un éléphant ça trompe… éternuement ! - Spettacolo

Martedì 8 aprile 2025 alle 10:30.

Giovedì 10 aprile 2025 alle 17.

Domenica 13 aprile 2025 alle 15.

Mercoledì 30 aprile 2025 alle 10:30.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



L’appel de la mer – L’Homme et la Mer

Martedì 8 aprile 2025 alle 15.

Mercoledì 9 aprile 2025.

Venerdì 11 aprile 2025 alle 14:30.

Mercoledì 16 aprile 2025.

Giovedì 17 aprile 2025 alle 15.

Venerdì 18 aprile 2025 alle 14:30.

Divers lieux de représentation.



De Francis Drake à Robert Surcouf, en passant par Morad Rais : corsaires et pirates en Méditerranée et en Atlantique – L’Homme et la Mer - Conferenza

Mercoledì 9 aprile 2025 alle 14:30.

Bibliothèque Raoul Mille

33 avenue Malaussena



Tim – Festival de Magie

Mercoledì 9 aprile 2025 alle 20.

Giovedì 10 aprile 2025 alle 20.

Théâtre National de Nice - Salle de La Cuisine

155 Boulevard du Mercantour



Arthur et la sorcière à moustache - Spettacolo

Mercoledì 9 aprile 2025 alle 17.

Giovedì 17 aprile 2025 alle 17.

Sabato 26 aprile 2025 alle 10:30.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Zouzi sportif malgré lui - Teatro

Mercoledì 9 aprile 2025 alle 15.

Domenica 13 aprile 2025 alle 10:30.

Venerdì 18 aprile 2025 alle 15.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Au secours de Pinpin le dauphin – Guignol - Spettacolo

Mercoledì 9 aprile 2025 alle 10:30.

Giovedì 17 aprile 2025 alle 10:30.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Odah Sama - One man Show / One woman show

Mercoledì 9 aprile 2025 alle 20:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Sensas by Ruhl - Spettacolo

Sabato 12 aprile 2025 alle 19:45.

Sabato 26 aprile 2025 alle 19:45.

Cabaret - Casino Barrière Le Ruhl Nice

1, Promenade des Anglais



Cantates à Saint-Paul - Concerto

Domenica 29 giugno 2025 alle 15:30.

Domenica 16 novembre 2025 alle 15:30.

Eglise Saint-Paul

28 avenue de Pessicart



Le pouvoir bouleversant de la couleur - Exposition

Fino al 14 aprile 2025

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



Nuit d’ivresse, Théâtre

Fino al 20 aprile 2025

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



Action culturelle Croisé.e.s ! Ateliers et spectacles à l’EHPAD La Croix Rouge Russe - Spettacolo

Da martedì 24 a venerdì 27 giugno 2025 dalle 14 alle 16. Laboratorio di marionette con Marjorie Gesbert.

Venerdì 27 aprile alle 19: restituzione dei laboratori e concerto delle Claricen.

EHPAD La Croix Rouge Russe

34 avenue Caravadossi



Réveillon à la morgue, Teatro

- Venerdì 25 aprile - 21:00

- Domenica 4 maggio - 18:00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Nice, du rivage à la mer - Esposizione

Fino al 30 Aprile 2025

Musée Masséna

Palais Masséna

65 rue de France



Chagall 1966-1985 – Dans la lumière de Saint-Paul-de-Vence

Esposizione

Fino al 5 Maggio 2025

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Musique de chambre au Musée Chagall - Concerto

Lunedì 12 maggio 2025 alle 19.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Musique de chambre au Foyer de l’Opéra - Concerto

Lunedì 19 maggio 2025 alle 12:15.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



La vérité si je mens… ta liste ?, Spettacolo

Fino al 23 Maggio 2025

Zatanna ti porta con sé alla scoperta di un universo misterioso e magico dove verità, bugie... e liste si mescolano!

Uno spettacolo per tutta la famiglia in cui rimarrai sorpreso dalle sue performance di mentalismo originali, interattive e divertenti.

Con Zatanna.

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Le malade imaginaire - Teatro

Fino al 31 Maggio 2025

Spettacolo teatrale Molière diretto da Sébastien Morena.

Argan, vedovo e ipocondriaco, si risposa con Béline che finge cure premurose ma spera solo nella morte del marito per ereditare. Sopporta salassi, purghe e numerosi altri rimedi prescritti da medici desiderosi di compiacerlo nei suoi deliri... e soprattutto di ricevere la loro pensione!

Angélique, la figlia di Argan, ama Cléante nonostante suo padre. Quest'ultimo preferisce sposarla con Thomas Diafoirus, figlio di buona famiglia e soprattutto medico... Ma piacerà alla giovane?

Toinette la fedele serva prenderà parte al gioco di alcuni... e di altri!!!

con: Pierre MORENA, Pénélope, Elona BENSON o Milla BERZANE, Patricia DEN HARTOG o Marie-Neige MARTIN, Sébastien MORENA, Roland DE L'ODEON, François DELACOUR, Alain SERRA, Ornella BRESCIA

Spettacoli:

- Domenica 18 maggio - 18:00

- Sabato 31 maggio - 21:00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Sexe, magouilles et culture générale, Teatro

Fino al 30 Maggio 2025

Spettacolo di Laurent Baffie, regia di Sébastien Morena.

Théâtre de l'Alphabet

19 Rue Delille



Le malade imaginaire, Teatro

Fino al 31 Maggio 2025

Spettacoli:

- Domenica 18 maggio - 18:00

- Sabato 31 maggio - 21:00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Aux frontières de la transcendance, Spectacle

Fino al 6 giugno 2025

Représentations :

Vendredi 28 mars - 21h

Vendredi 2 mai - 21h

Vendredi 6 juin - 21h

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Jean Toche – Fragments de mémoire (1930-1944) - Esposizione

Fino al 4 Luglio 2025

Orari di apertura il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8:30 alle 18. tranne 1° gennaio, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° maggio, 8 maggio e 25 dicembre.

Archives Nice Côte d'Azur - Palais de Marbre

7/9 av de Fabron



Sirènes et Merveilles – Peuples des mers - Esposizione

Fino al 21 Settembre 2025

Orari di apertura il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18.

Chiuso il martedì.

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



Mers et Mystères – Laurent Ballesta - Esposizione

Fino al 28 Settembre 2025

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



L’océan vivant - Esposizione

Fino al 30 Settembre 2025

Promenade du Paillon

Plassa Carlou Aubert



ROQUEBILLIERE

Atelier Lecture : “Raconte-moi une histoire”

Sabato 5 aprile 2025 alle 10:30.

Sabato 19 aprile 2025 alle 10:30.

Sabato 17 maggio 2025 alle 10:30.

Sabato 31 maggio 2025 alle 10:30.

Médiathèque departementale de Roquebillière

Promenade Jean Laurenti



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)

Tutto l'anno 2025 - Aperto tutti i giorni

Avenue Raymond Poincaré



SAINT ETIENNE DE TINEE

Dimanche dansant - Carnevale

Domenica 6 aprile 2025 dalle 15 alle 18.

Salle des fêtes



Happy Hour – Club del libro - Conferenza

Martedì 10 giugno 2025 alle 19.

Médiathèque intercommunale

18 avenue Jean Mermoz



SAINT JEAN CAP FERRAT

Exposition “Quatre objectifs sans frontières”

Fino al 13/04/2025, ogni giorno dalle 10 alle 18.

Espace Neptune

Quai Virgile Allari



Café Numérique - Conferenza

Sabato 5 aprile 2025 alle 10:30.

Médiathèque intercommunale

18 avenue Jean Mermoz



SAINT LAURENT DU VAR

Théâtre – Madame Bovary en plus drôle et moins long

Venerdì 4 aprile 2025 dalle 20:30 alle 21:45.

Théâtre Georges Brassens

426 Avenue du 11 Novembre



SAINT LAURENT DU VAR

Mad Tour 2025 - Concerto

Venerdì 31 gennaio 2025 alle 20.

Venerdì 28 marzo 2025 alle 20.

Théâtre Georges Brassens

426 Avenue du 11 Novembre



SAINT MARTIN DU VAR

“Toc toc toc… une histoire”

Fino al 03/04/2025, il 1° giovedì del mese dalle 10 alle 10:30.

Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie

52 Bd Lazare Raiberti

06450 Saint-Martin-Vésubie



SAINT MARTIN VESUBIE

Journées multi-activités – Vesubia Mountain Park

Dal 05/04 al 20/04/2025, ogni giorno dalle 10 alle 19.

Vesubia Mountain Park

Allées du Docteur Fulconis



Les Haikus du printemps

Sabato 5 aprile 2025 dalle 14:30 alle 16.

Médiathèque Départementale annexe

52 boulevard Lazarre Raiberti



Théâtre – “La vengeance d’une femme”

Domenica 6 aprile 2025 dalle 16 alle 17:20.

Espace Jean Gabin

Place de la Gare routière



Exposition – “Qui a refroidi Lemaure ?”

Fino al 29 Aprile 2025

Médiathèque départementale annexe

52 boulevard Lazare Raiberti



SAORGE

Mercato contadino di Saorge

Tutto l'anno il sabato mattino

Place Ciapagne



Conférence Animaux Totem Amérindiens

Fino al 29 Novembre 2025

Chambre d'hôtes Les Murès

Quartier des Murès

Route de La Colmiane

Saint Dalmas



VALDEBLORE

Travaux d’aiguilles à Valdeblore

Giovedì 3 aprile 2025 dalle 14 alle 16.

Salle du clôt

Médiathèque de Valdeblore

La Bolline



Col’Race - Competizione sportiva

Sabato 5 aprile 2025 dalle 9 alle 18.

Soun Dal Pra

Saint Dalmas



Festival Grands Jeux de Bois à Valdeblore

Dal 09/04 al 19/04/2025, ogni giorno dalle 9 alle 17:30.

Médiathèque de Valdeblore

La Bolline



Conférence Animaux Totem Amérindiens

Fino al 29 Novembre 2025

Chambre d'hôtes Les Murès

Quartier des Murès

Route de La Colmiane



VENCE

Atelier La Préhistoire, rencontre avec les Néandertaliens

Sabato 5 aprile 2025 dalle 9 alle 11.

Médiathèque Municipale de Vence

228 Av. Colonel Meyere



Trio Cordes et Piano - Concerto

Dal 06/04 al 19/04/2025, ogni giorno alle 18:30.

Villa Alexandrine, Salle de l'Europe

36 rue du 8 mai 1945



La caravane du sport

Mercoledì 9 aprile 2025 dalle 10 alle 12:30.

Place du Grand Jardin



Exposition collective : “Ombres et lumières”

Fino al 13/04/2025, ogni giorno.

Galerie du Tilleul

4 place de l'évêché