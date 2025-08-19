Inaugurata con una straordinaria partecipazione di ospiti la 71esima Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia

Nel tardo pomeriggio di sabato 16 agosto all’inaugurazione della 71esima edizione della Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia c’erano davvero tutti. Tantissime le autorità e gli ospiti illustri oltre agli Amministratori di molti Comuni del territorio. Una grande festa che negli anni ha acquisito una rilevanza straordinaria, che ha incasellato, una dopo l’altra, sempre nuove collaborazioni con istituzioni di vario livello, e che si mostra infine come un evento che celebra innanzitutto Cortemilia come la “città della nocciola più buona del mondo”, ma anche tutta la terra dell’Alta Langa.

E’ ciò che ha confermato il sindaco Roberto Bodrito nel suo intervento iniziale di benvenuto, ricordando i passi compiuti e i tanti partner che sostengono questa fiera che è sempre più nazionale, che vede infatti insieme al Piemonte la presenza e la rappresentanza di diverse regioni come la Valle d’Aosta, la Liguria e il Veneto, ringraziando poi tutti coloro che hanno lavorato per poter allestire questo grande evento: per poter arrivare a grandi traguardi bisogna avere una grande squadra e a Cortemilia c’è una grande squadra composta dagli amministratori comunali, dalle associazioni, dalle aziende e dai tanti volontari che offrono il loro impegno.

Nel momento inaugurale prima del taglio del nastro, con la conduzione di Fabio Gallina si sono susseguiti gli interventi dei tanti ospiti arrivati, ad iniziare dal capitano della Compagnia dei Carabinieri di Alba Giuseppe Santoro, che ha presentato il nuovo comandante della Stazione Carabinieri di Cortemilia, il giovane maresciallo Gabriele Valeriano; sono poi seguite le parole degli Assessori della Regione Piemonte Paolo Bongioanni e Marco Gallo, seguiti dall’Assessore Regionale Valdostano Marco Carrel che ha ricordato la collaborazione in essere che celebra il connubio fontina-nocciola; per la Provincia di Cuneo il presidente Luca Robaldo, presente insieme a Massimo Antoniotti, Simone Manzone e Alberto Gatto, e poi Liliana Fregonese, assessore del Comune di Morgano nel Veneto, insieme al presidente Carlo Benotti e al direttore Paolo Donadini del Consorzio che tutela l’Asparago di Badoere IGP che si è potuto gustare in fiera, ed infine il sindaco di Santena Roberto Ghio,

È toccato a Marco Zunino, Consigliere a Turismo e Manifestazioni di Cortemilia, ricordare gli “ingredienti della fiera”, un programma di appuntamenti che si è voluto ampliare e che ha avuto inizio con la passeggiata enogastronomica dopo il momento inaugurale; poi il momento di incontro tra 3 eccellenze: la nocciola, l’asparago e la fontina attraverso uno speciale piatto di ravioli, lo stand gastronomico, le serate musicali, il Comics and Games, la presentazione di libri e i due grandi concerti: quello di Sarah Toscano venerdì 22 agosto e quello di Iva Zanicchi domenica 24 agosto, e anche il Premio Fautor Langae “Nocciola d’oro 2025” consegnato dalla Confraternita della Nocciola di Cortemilia. Zunino, nel suo intervento, ha voluto ringraziare, oltre i presenti e il suo staff, tutti gli oltre 200 volontari impegnati nella manifestazione fino al 31 agosto: senza la loro disponibilità ed il loro impegno, tutto questo non sarebbe possibile.

Sono seguiti gli interventi di Giovanni Quaglia, già presidente della Provincia di Cuneo e della Fondazione CRT, di Carlo Rosso, Consigliere della Fondazione CRC, di Massimo Gula presidente del GAL Langhe Roero Leader, di Enrico Nada vicepresidente della Camera di Commercio di Cuneo, di Roberto Riccardo presidente di Confartigianato Cuneo, e poi ancora Mariano Rabino, presidente Ente Turismo Langhe Roero Monferrato, Flavio Borgna, presidente Ente Fiera della Nocciola, Giacomo Ballari, presidente Fondazione Agrion e Alberto Gatto sindaco di Alba. Questi e tanti altri rappresentanti di enti e istituzioni presenti tra il pubblico hanno voluto essere presenti a questo importante momento inaugurale e celebrativo.

Nell’occasione, due momenti importanti hanno riguardato la consegna della Nocciola d’Oro dalle mani di Francesca Spinelli, Miss Piemonte 2024; quest’anno il riconoscimento è stato rivolto a Ezio Raviola, già presidente della Fondazione CRC e oggi Membro del Comitato di Gestione della Fondazione Compagnia di San Paolo, per la sua collaborazione e la sua politica che è sempre stata vicina ai Comuni e ai territori, e poi a Davide Malizia, che è stato per ben 8 volte campione del Mondo di pasticceria e gelateria, pluripremiato per il suo lavoro che svolge in tutto il mondo e grande conoscitore della nocciola dell’Alta Langa.

Si è aperta così una fiera importante e ricca di appuntamenti, che intende valorizzare e celebrare un prodotto eccezionale; e anche se la produzione di quest’anno presenta delle criticità che sono state evidenziate nei diversi interventi e che certo non favoriscono il lavoro degli agricoltori, la promozione deve continuare anche e soprattutto attraverso grandi appuntamenti come questo, procedendo - come dice il sindaco Bodrito - con un pensiero positivo, di entusiasmo e voglia di fare, proiettandosi sempre al futuro con ottimismo.