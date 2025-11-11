Negozi sfitti, Nizza corre ai ripari: in arrivo la “contribuzione incentivo” per rivitalizzare i quartieri

Nizza si prepara a introdurre una nuova misura per combattere il fenomeno dei negozi sfitti e rafforzare l’attrattività commerciale dei quartieri.

Nonostante il capoluogo della Côte d’Azur registri un tasso di vacanza commerciale dell’8%, inferiore alla media nazionale del 10,64%, la città ritiene che il numero sia ancora troppo alto per un territorio che vive di commercio, turismo e socialità.



Il sindaco ha riunito le principali associazioni di categoria per illustrare un intervento destinato a riportare vita nelle strade: una contribuzione incitativa applicata ai locali inutilizzati da oltre due anni. La proposta sarà presentata al Consiglio comunale del 14 novembre durante il dibattito sul bilancio.



Secondo il Comune, ogni vetrina vuota rappresenta un segnale negativo: meno servizi, meno sicurezza percepita, meno occupazione. Al contrario, ogni nuova attività significa posti di lavoro, attrattività e qualità della vita.

Lo dimostra il successo dei recenti interventi di riqualificazione urbana: nella rue de la Liberté, in pochi anni, si è passati da un tasso di sfitto del 7% allo 0% grazie a lavori di rinnovo e maggior verde pubblico.



La nuova contribuzione, però, non punta a fare cassa. Tutte le eventuali entrate saranno reinvestite nel sostegno al commercio locale.

Prima di applicare il contributo, la città offrirà ai proprietari un accompagnamento personalizzato di un anno: assistenza amministrativa, ricerca di potenziali locatari, orientamento verso incentivi per le ristrutturazioni. Solo chi rifiuterà di rimettere sul mercato i propri spazi sarà assoggettato al pagamento.



Sono esclusi dalla misura i locali in ristrutturazione o danneggiati, quelli inutilizzabili o già proposti a prezzi di mercato senza trovare un gestore. La tassazione, progressiva, è prevista dalla normativa nazionale: 10% il primo anno, 15% il secondo, 20% dal terzo.



L’entrata in vigore è fissata al 2027, per dare tempo ai proprietari di adeguarsi e per costruire un percorso condiviso. L’obiettivo è chiaro: proseguire nella rivitalizzazione dei quartieri e ridurre al minimo le serrande abbassate che interrompono la vita commerciale della città.



«Quando un nuovo negozio apre, tutta la comunità se ne avvantaggia», ha ricordato il sindaco. Nizza vuole continuare a crescere, puntando su una rete commerciale dinamica e aperta. A beneficio di cittadini, turisti e della stessa identità urbana.





