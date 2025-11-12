Monaco celebra la luce della speranza in novembre: un messaggio dall’arcivescovo (VIDEO)

Nel mese di novembre, spesso associato a giornate più corte e all’oscurità crescente, il Diocesi di Monaco ricorda che questa stagione può essere illuminata dalla speranza. In occasione della solennità di Ognissanti e dell’anno giubilare dedicato alla speranza, l’Arcivescovo sottolinea come questa festa offra un’opportunità unica per volgere lo sguardo al cielo e celebrare tutti coloro che hanno seguito Cristo nel cammino di santità e luce.

Secondo l’Arcivescovo, la speranza non è solo un’attesa per il futuro, ma un dono da vivere nel presente. Il recente pellegrinaggio giubilare a Roma, compiuto con il Diocesi di Monaco, ha restituito numerosi segni di speranza: la presenza dei fedeli, la perseveranza di chi affronta malattia o vecchiaia, la gioia dei catecumeni che si avvicinano alla comunità ecclesiale, e il servizio reciproco tra i membri della Chiesa.

Il messaggio centrale invita tutti i fedeli a riconoscere i piccoli segni di speranza nella vita quotidiana del Diocesi di Monaco: atti di amore, di perdono e di riconciliazione, testimonianze di fede tra le giovani generazioni e gesti di vicinanza verso il prossimo.

Per ascoltare direttamente il messaggio di Mons. David e lasciarsi guidare dalla speranza, seguite questo link:

L’Arcivescovo conclude ricordando che questo autunno non sarà un periodo di tristezza e oscurità, ma una luce nelle tenebre, un vero e proprio farò di speranza per tutti coloro che la cercano.



