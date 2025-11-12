Luce d’autunno sulla Costa Azzurra: il calore gentile dell’estate di San Martino

In Francia, l’11 novembre è giorno di festa nazionale: si celebra l’armistizio che nel 1918 pose fine alla Prima Guerra Mondiale.

Una data di memoria e raccoglimento che, quasi ogni anno, si accompagna a un fenomeno tanto meteorologico quanto poetico: l’estate di San Martino.



È quel breve periodo di tregua in cui, tra nebbie e prime brezze invernali, torna per qualche giorno un tepore inatteso, una luce dorata che pare sospendere il tempo.

Quest’anno, sulla Costa Azzurra, la magia si è ripetuta. Mentre le vetrine dei negozi si riempiono già di decorazioni natalizie, il sole alto e un cielo di un blu intenso hanno regalato l’impressione di un ritorno d’estate.



Silvia Assin ha approfittato di questa giornata per una lunga passeggiata, lasciandosi ispirare dai colori vivi e dalla calma di un giorno di festa.

Le sue fotografie raccontano la serenità di un 11 novembre diverso, dove il ricordo della storia si intreccia con la dolcezza del clima e con la bellezza senza stagione della Costa Azzurra.





L’estate di San Martino, con la sua luce gentile e la promessa di un ultimo calore, ha così avvolto anche quest’anno la Riviera, offrendo ai passanti un momento di quiete e gratitudine, prima che l’inverno prenda il suo posto nel calendario.





