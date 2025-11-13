Accesso più sicuro ai servizi fiscali online: arriva il codice di verifica via e-mail

Da oggi accedere al proprio espace particulier, lo spazio personale dei contribuenti sui servizi fiscali francesi, sarà più sicuro.

La Direzione generale delle Finanze pubbliche (DGFiP) ha infatti introdotto un nuovo sistema di autenticazione a due fattori, pensato per rafforzare la protezione dei dati personali e fiscali degli utenti.



Il nuovo metodo prevede, oltre all’inserimento della consueta password, la digitazione di un codice di sicurezza temporaneo inviato via e-mail all’indirizzo associato all’account. Una misura diventata necessaria in un contesto di crescente rischio informatico, tra e-mail false, truffe telefoniche e furti d’identità digitali.



Come funziona il nuovo accesso

Al momento del login, dopo aver inserito il proprio numero fiscale e la password, l’utente riceverà un messaggio che conferma l’invio del codice a sei cifre alla casella di posta elettronica registrata presso la DGFiP.

Basterà quindi inserirlo per completare l’accesso, restando sulla stessa pagina di navigazione.



Per semplificare le connessioni future, il codice resta valido per sei mesi sugli stessi dispositivi e browser. Trascorso questo periodo o, in caso di cancellazione dei cookie, cambio di computer o di navigatore, sarà necessario riceverne uno nuovo.



Sicurezza anche nella posta elettronica

La DGFiP ricorda che la sicurezza del proprio spazio online dipende anche dalla protezione della casella di posta collegata: è quindi essenziale usare password complesse e uniche, e non condividerle né riutilizzarle per altri servizi.



Ulteriori consigli e buone pratiche per la gestione delle credenziali sono disponibili sul portale ufficiale cybermalveillance.gouv.fr , che fornisce risorse utili per difendersi dalle minacce digitali.





