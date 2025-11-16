Nizza, stop al senso unico: il Quai des États Unis torna a doppio senso

La decisione è definitiva: il Quai des États-Unis dovrà tornare alla circolazione a doppio senso.

La Corte amministrativa d’appello ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Nizza, che chiedeva di mantenere il senso unico introdotto nei mesi scorsi. Il verdetto dà priorità alla necessità di garantire il transito dei convogli eccezionali di grandi dimensioni, ancora previsto sull’asse della Promenade des Anglais.





Estrosi: «Ci adeguiamo, ma serviranno interventi di sicurezza»

Il primo cittadino ha riconosciuto la portata della sentenza: «La Corte ha respinto il nostro ricorso. Questa decisione deriva dal rifiuto dello Stato di declassare la Promenade des Anglais dal suo status di asse dedicato ai convogli eccezionali».

Estrosi ha aggiunto che il Comune «si conformerà al ripristino del doppio senso», sottolineando però la necessità di nuovi interventi per proteggere pedoni e ciclisti.

Nelle prossime settimane verrà comunicato il calendario dei lavori, mentre sono già previsti incontri con residenti, utenti e commercianti del porto.



Una vicenda iniziata nel 2024

La disputa sul traffico del Quai des États-Unis dura ormai da mesi. Nel luglio 2024, la Corte d’appello amministrativa di Marsiglia aveva sospeso la decisione del Tribunale amministrativo di Nizza che imponeva il ritorno al doppio senso, permettendo al Comune di mantenere temporaneamente il senso unico.



Tra le argomentazioni presentate dall’amministrazione figuravano i dati di uno studio AtmoSud, secondo cui la chiusura della direzione ovest-est avrebbe ridotto il traffico del 60% e migliorato la qualità dell’aria.

Per il Comune, un ritorno indietro avrebbe compromesso gli impegni ambientali della città e penalizzato pedoni e ciclisti, sempre più numerosi sull’asse costiero.



Reazioni contrastanti: soddisfatti residenti e comitato ambientale

Se il Comune incassa una sconfitta, parte dei residenti vede invece la decisione come una vittoria. Già nei mesi scorsi alcuni abitanti avevano criticato la riorganizzazione dello spazio stradale, giudicando sovradimensionati alcuni tratti pedonali.

Il Comitato di Quartiere, che ha seguito da vicino tutta la vicenda, accoglie positivamente la sentenza e attende ora l’avvio dei lavori.

Critico invece Julien Picot, segretario dipartimentale del PCF06, che ha attaccato il sindaco: «Nessuno è al di sopra della legge. La pianificazione urbana non può essere decisa senza consultazione e al di fuori del quadro normativo. Serve una revisione completa del progetto, coinvolgendo residenti e attori della mobilità».



Prossimi passi

Con la sentenza ormai definitiva, il Comune dovrà procedere all’organizzazione del cantiere e alla revisione della viabilità. Dopo mesi di dibattiti, ricorsi e sospensive, il funzionamento del Quai des États-Unis è destinato a cambiare ancora una volta. A meno di clamorose sorprese, che non si possono mai escludere!





