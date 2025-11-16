 / Altre notizie

Altre notizie | 16 novembre 2025, 10:00

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Quant'é triste Venezi...da Nizza alla Laguna

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato alle contestazioni dei professori di musica del teatro la Fenice di Venezia alla direttrice Beatrice Venezi, questa simpatica vignetta.

Le prime contestazioni alla direttrice d’orchestra si registrarono all’Opera di Nizza che bloccò un suo concerto.



Beppe Tassone

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium