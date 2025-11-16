Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato alle contestazioni dei professori di musica del teatro la Fenice di Venezia alla direttrice Beatrice Venezi, questa simpatica vignetta.
Le prime contestazioni alla direttrice d’orchestra si registrarono all’Opera di Nizza che bloccò un suo concerto.
In Breve
domenica 16 novembre
sabato 15 novembre
venerdì 14 novembre
giovedì 13 novembre
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Altre notizie
Eventi
Altre notizie | 16 novembre 2025, 10:00
Quando una vignetta vale come mille editoriali
Quant'é triste Venezi...da Nizza alla Laguna
Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato alle contestazioni dei professori di musica del teatro la Fenice di Venezia alla direttrice Beatrice Venezi, questa simpatica vignetta.
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?