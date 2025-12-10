Monaco Business Office lancia il nuovo servizio digitale di prenotazione appuntamenti

Per rendere più fluide le procedure amministrative e migliorare l’accompagnamento rivolto a imprenditori, mandatari e portatori di progetti, il Monaco Business Office (MBO) introduce un nuovo sistema digitale di prenotazione degli appuntamenti. Il servizio, ora pienamente operativo, è stato progettato per facilitare l’organizzazione degli utenti e garantire una preparazione ottimale degli incontri.

Grazie a questa piattaforma intuitiva, accessibile in qualsiasi momento, gli utenti possono selezionare in pochi istanti il giorno e l’orario desiderati, oltre al motivo della richiesta. Le opzioni coprono l’intero spettro delle esigenze più comuni: creazione di attività, gestione delle formalità, richieste di accompagnamento personalizzato e ulteriori consulenze legate allo sviluppo professionale.

Questa innovazione rientra nella strategia di modernizzazione del servizio pubblico portata avanti congiuntamente dalla Direction du Développement Économique e dalla Délégation Interministérielle chargée de la Transition Numérique, che collaborano per rendere le interazioni con l’amministrazione sempre più semplici, rapide ed efficienti.

Tra i principali vantaggi del nuovo dispositivo figurano:

• accesso alla prenotazione 24/7 tramite una piattaforma dedicata;

• conferma immediata dell’appuntamento via e-mail e promemoria automatico tramite SMS;

• selezione del motivo dell’incontro in base alle proprie necessità operative.

La procedura di prenotazione prevede i seguenti passaggi:

accedere alla piattaforma attraverso monentreprise.gouv.mc o altri punti de ingresso dedicati;

scegliere una delle fasce orarie disponibili;

indicare il motivo della richiesta;

ricevere conferma immediata via e-mail, con promemoria automatico tramite SMS;

presentarsi alla data fissata, muniti dei documenti necessari.

Con questo nuovo servizio, il Monaco Business Office conferma il proprio impegno nel fornire un supporto personalizzato e moderno all’ecosistema imprenditoriale del Principato, garantendo tempi più rapidi, maggiore chiarezza procedurale e un’esperienza utente sensibilmente migliorata.