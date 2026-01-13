Monaco Day a Davos, il Principato al centro del dialogo globale

In occasione della 56ª Riunione Annuale del World Economic Forum, la Cellula Attrattività del Governo del Principato organizzerà mercoledì 21 gennaio 2026 il Monaco Day, una giornata di scambi e riflessioni che si terrà alla Monaco House, nel cuore di Davos.

Inserita ai margini del programma ufficiale del WEF, l’iniziativa nasce in un contesto unico, in cui leader politici, dirigenti d’impresa, esperti e opinion maker provenienti da tutto il mondo si ritrovano nella cittadina svizzera. Un momento privilegiato che offre l’opportunità di avviare discussioni di sostanza, complementari ai formati istituzionali tradizionali.

Concepito come uno spazio volutamente ristretto e altamente qualitativo, il Monaco Day sarà interamente dedicato al dialogo e alla condivisione di idee attorno al tema “La neutralità costruttiva – the power of constructive neutrality”. L’obiettivo è riunire decisori, imprenditori, investitori, esperti e creatori in un ambiente che favorisca l’ascolto, la riflessione e la nascita di connessioni utili.

L’approccio perseguito dalla Cellula Attrattività mira ad affermare il posizionamento di Monaco sulla scena internazionale e a promuovere il modello monegasco attraverso la creazione di nuove relazioni strategiche. In questo quadro, il Monaco Day proporrà panel di alto livello con dirigenti di primo piano e offrirà una piattaforma privilegiata di confronto sui grandi temi contemporanei: economia, tecnologia, ambiente e società.

Tra i relatori che hanno già confermato la loro partecipazione figurano, tra gli altri, Pierre-André Chiappori, Consigliere di Governo e Ministro delle Finanze e dell’Economia del Principato; Bernard d’Alessandri, Segretario Generale e Direttore Generale dello Yacht Club de Monaco; Yves Bonzon, CIO di Julius Baer; Ida Liu, CEO di HSBC Private Bank; David Rubenstein, CEO del Carlyle Group; Michelle Zatlyn, CEO di Cloudflare; Ben Lamm, CEO di Colossal; Jack Hidary, CEO di SandboxAQ; Christophe Navarre, amministratore della Société des Bains de Mer ed ex CEO di Moët-Hennessy; Espen Øino, architetto navale e CEO di Espen Øino International, insieme a numerosi altri protagonisti del panorama economico e innovativo globale.

Per la Delegata all’Attrattività, Ludmilla Raconnat le Goff, «Davos è un momento in cui, in pochi giorni, si concentrano decisori pubblici ed economici di tutto il mondo. La presenza di Monaco risponde a una logica semplice: essere là dove si costruiscono i grandi scambi, per valorizzare i nostri punti di forza, anticipare le trasformazioni economiche e individuare opportunità ad alto potenziale per il Principato».

Il Monaco Day si inserisce pienamente in questa visione: uno spazio in cui prendersi il tempo per ascoltare, confrontare le idee e dialogare in modo diverso, attraverso un formato esclusivo ed esigente, fedele alla cultura del dialogo monegasca.

- Seguite la pagina LinkedIn dell’evento: https://www.linkedin.com/company/monaco-day-indavos/

- Tutte le informazioni sono disponibili su: https://www.monacohousedavos.com/

- L’elenco dei relatori e i loro profili:

https://www.monacohousedavos.com/ e /monaco-day-2026



