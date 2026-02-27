GAMI è al fianco dell’IDA Summit 2026 di Torino come Partner Ufficiale con soluzioni per la lavorazione del cioccolato

GAMI Srl è stata fondata nel 2001 con l’obiettivo di progettare e produrre macchinari dedicati alla lavorazione del cioccolato e alle applicazioni dolciarie.
Da oltre 20 anni supportiamo i produttori di cioccolato di tutto il mondo, dai laboratori artigianali ai produttori industriali, fornendo soluzioni di produzione affidabili, efficienti e su misura.
Nel 2017, GAMI si è integrata con IMTECH, un'azienda con oltre 40 anni di esperienza nei sistemi di confezionamento automatico.
Oggi, questa sinergia ci permette di offrire non solo macchine autonome per la lavorazione del cioccolato, ma anche linee di produzione complete e integrate, combinando le competenze di processo e confezionamento all'interno di un unico gruppo.
Il nostro portafoglio comprende sia attrezzature da laboratorio che linee industriali completamente automatiche in grado di lavorare con:
- Cioccolato puro
- Surrogato
- Fondant
Progettiamo e produciamo:
- Macchine temperatrici
- Sistemi di modellaggio (manuali, semiautomatici e automatici)
- Sistemi One-Shot per praline e barrette ripiene
- Sistemi di ricopertura con diverse configurazioni
- Tunnel di raffreddamento
- Linee di ricopertura industriali ad alta capacità
- Bassine per la ricopertura della frutta secca con cioccolato
- Soluzioni chiavi in mano personalizzate
Ogni macchina è progettata per garantire precisione nella tempera, uniformità nella qualità del prodotto ed efficienza operativa.
Le nostre macchine sono sviluppate con particolare attenzione alla funzionalità, alla durata e alla facilità di manutenzione.
I continui investimenti in ricerca e sviluppo ci consentono di innovare costantemente. Garantiamo inoltre un servizio post-vendita strutturato e un supporto tecnico, compresa l'assistenza remota quando necessario, assicurando affidabilità e partnership a lungo termine.
