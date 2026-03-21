Il proverbio assicura che "a San Benedetto la rondine è sotto il tetto”.

Inquinamento e modifiche climatiche rendono ormai problematico questo detto.

In ogni caso, con o senza rondini, oggi, secondo la tradizione, è il primo giorno di primavera, anche se, climaticamente, è iniziata il 1° marzo e astronomicamente ieri alle 15,45.

Come il titolo di una canzone resa famosa, nel 1969, dal complesso dei Dik Dik.

Primavera è voglia di cambiamento, di bella stagione, di prati verdi e di fiori profumati.

Un tempo ci si cambiava d’abito e, per i ragazzini, si passava ai calzoncini corti.

Oggi l’augurio per la nuova stagione che inizia lo facciamo con un bel mazzo di fiori che giunge dal Marché aux Fleurs di Cours Saleya a Nizza.

Buona primavera!