Una delegazione della città cinese di Macao in visita ufficiale nel Principato di Monaco

Dopo una prima visita a marzo, una delegazione del governo della Regione amministrativa speciale di Macao (Cina) era nuovamente presente nel Principato il 28 aprile 2025 per assistere al lancio del Monaco Clean Fusion Forum, organizzato allo Yacht Club di Monaco sotto l'egida della Fondazione Principe Alberto II.

In margine al Forum, l'Ambasciatore di Monaco in Cina, S.E. Marie-Pascale BOISSON, ha organizzato un incontro bilaterale della delegazione cinese con diversi responsabili di entità monegasche rappresentative dei settori economici, tecnologico o scientifico del Principato.

I partecipanti hanno scambiato le loro attività, le loro competenze e i loro impegni reciproci. Le discussioni hanno così permesso di mettere in evidenza il know-how monegasco nella ricerca di soluzioni innovative e tecnologie emergenti, più particolarmente suscettibili di favorire la transizione ecologica nei vari settori d'avanguardia, quali ad esempio: della produzione o dell'immagazzinamento di energia o anche della ricerca biomedica nell'ambito dell'asse salute-ambiente.

Hanno partecipato a questo incontro in particolare Guillaume ROSE, Direttore Generale Esecutivo del Monaco Economic Board, Sandrine SAUVAL, Direttrice di MonacoTech, la Delphine FRAPPIER, Segretaria Generale del Centro Scientifico di Monaco, Eric VILLALONGA, Presidente della Camera delle Energie Rinnovabili e dell'Ecologia di Monaco, Mirco ALBISETTI, Presidente di Aton Green Monaco.

La delegazione del Governo di Macao, guidata dal Segretario per l'Economia e le Finanze, Tai Kin IP, era composta in particolare dal Dott. Che Weng KEON, Presidente del Comitato del Fondo per lo sviluppo scientifico e tecnologico, e da Iong Nin FAI, responsabile dell'Ufficio per lo sviluppo economico e tecnologico di Macao.