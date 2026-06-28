L’Académie Rainier III chiude l’anno scolastico 2025-2026 con i Gala di Teatro e Musica a Monaco

L’Académie Rainier III ha concluso l’anno scolastico 2025-2026 con i tradizionali Gala di Teatro e Musica, due appuntamenti che hanno permesso agli allievi di presentare al pubblico il risultato di un anno di studio, pratica artistica e creatività. Le due manifestazioni hanno accompagnato la cerimonia di consegna dei premi, svoltasi il 15 giugno nella Cour d’Honneur del Municipio di Monaco.

Alla cerimonia erano presenti Mademoiselle Mélanie-Antoinette de Massy, rappresentanti del Governo del Principato e delle istituzioni monegasche, Karyn Ardisson Salopek, Assessore delegata all’Académie Rainier III, e la direttrice dell’istituto, Jade Sapolin. Entrambe le serate hanno registrato una calorosa partecipazione di pubblico.

Il primo appuntamento si è svolto il 27 maggio al Théâtre Princesse Grace, che ha ospitato il Gala del Dipartimento di Teatro. Gli allievi dei Cicli I e II hanno portato in scena estratti delle opere Le monde du silence gueule di Julia Duchaussoy e Cendrillon di Joël Pommerat, nell’adattamento realizzato da Catherine Lefebvre, docente di teatro dell’Académie Rainier III. Due produzioni caratterizzate da atmosfere differenti, tra ironia e nostalgia, che hanno valorizzato il percorso artistico dei giovani interpreti.

Il 24 giugno è stata invece la volta del Dipartimento di Musica, protagonista nella Salle Prince Pierre del Grimaldi Forum. Il concerto ha messo in risalto quattro allievi solisti, accompagnati dall’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, prima di lasciare spazio agli ensemble e alle orchestre dell’Académie Rainier III con un programma che ha unito discipline e linguaggi musicali diversi, dalle claquettes al canto lirico.

Nel corso della serata si è esibita anche la pianista Shani Diluka, artista residente dell’Académie Rainier III, che ha riunito sul palco la propria classe di pianoforte e musica da camera insieme agli studenti del Dipartimento di Pianoforte dell’istituto, proponendo un percorso musicale che ha riflesso la varietà e la ricchezza dell’offerta formativa della scuola.

«L’Académie prosegue ogni giorno la propria missione educativa e culturale con passione e rigore. Quest’anno scolastico è stato strutturato attorno a un obiettivo fondamentale: l’avvicinamento alla scena e la crescita artistica. Ma la crescita non può prescindere dal rigore. L’Académie si distingue anche per i suoi percorsi professionalizzanti e altamente formativi, con l’obiettivo di preparare concretamente gli artisti di domani», ha ricordato Karyn Ardisson Salopek durante la serata conclusiva.

Un obiettivo che ha trovato piena espressione nei due Gala, autentica vetrina del lavoro svolto nel corso dell’anno dagli studenti e dai loro insegnanti.