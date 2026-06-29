Festival Théâtre Humour & Danse di Roquebrune-Cap-Martin: dal 1° al 10 luglio torna la 51ª edizione

Dal 1° al 10 luglio torna a Roquebrune-Cap-Martin il Festival Théâtre Humour & Danse, giunto quest'anno alla 51ª edizione. La manifestazione si svolgerà tra il Parvis Rainier III e il Château de Roquebrune, confermandosi uno degli appuntamenti culturali dell'estate sulla Riviera francese.

Organizzato dall'associazione Châtelains & Saltimbanques, il festival proporrà dieci serate dedicate al teatro, alla comicità e alla danza. Gli spettacoli andranno in scena nella suggestiva cornice del castello medievale e del Parc des Oliviers, trasformando ancora una volta il centro storico in un palcoscenico all'aperto.

Il calendario comprende diversi spettacoli teatrali e appuntamenti dedicati alla danza. Si parte il 1° luglio con "La Dupe", per proseguire con "Scènes cultes de Pagnol" il 3 luglio, "Un stylo dans la tête" il 4 luglio e "Par le bout du nez" il 5 luglio. L'8 luglio sarà invece la volta di "Schemas 14.0", spettacolo del Millenium Dance Center.

Gran finale il 10 luglio con il comico francese Mathieu Madenian, che porterà in scena il suo one-man show "À pleurer de rire". Lo spettacolo, in programma alle 21 al Parc du Cap-Martin (Parc des Oliviers), prende spunto dalla nascita del suo primo figlio e racconta, con il consueto umorismo dell'artista, come la paternità abbia cambiato la sua vita.

Il Festival Théâtre Humour & Danse si terrà dal 1° al 10 luglio 2026 al Parvis Rainier III – Château de Roquebrune, in Place William Ingram, a Roquebrune-Cap-Martin.