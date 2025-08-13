Vence si tinge di storia: torna il Salone degli Antiquari

La città di Vence si prepara ad accogliere la 23ª edizione del Salon des Antiquaires, in programma dal 13 al 24 agosto 2025 nella suggestiva cornice della Place du Grand Jardin.

Un evento ormai simbolo dell’estate vençoise, organizzato dall’Associazione dei Brocanteurs di Vence, che ogni anno richiama appassionati, collezionisti e semplici curiosi.



Una ventina di espositori selezionati presenteranno pezzi unici e curiosità d’altri tempi: dai salotti da giardino e mobili di tendenza alla decorazione d’interni, passando per l’arte popolare dei secoli XIX e XX, il design e gli oggetti Art Déco.

Non mancheranno biancheria antica, merceria d’epoca, stampe e manifesti decorativi incorniciati, gioielli, libri, ceramiche, argenteria e altre rarità capaci di raccontare storie e atmosfere del passato.



Il Salone sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20, con un’apertura straordinaria in notturna martedì 19 agosto fino alle 23, per vivere l’esperienza di una passeggiata serale tra bancarelle illuminate e profumo di storia.



L’ingresso è gratuito. Per informazioni: +33 6 12 02 11 27.