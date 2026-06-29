Monte-Carlo Société des Bains de Mer si associa alla mostra "Il Matrimonio del Secolo"

In occasione del 70° anniversario del matrimonio del Principe Ranieri III e di Grace Kelly, celebrato nel 1956, Monte-Carlo Société des Bains de Mer partecipa alle iniziative organizzate dal Palazzo del Principe con una mostra fotografica intitolata "Le Mariage du siècle à Monte-Carlo: 15 & 18 avril 1956", allestita nell'Atrium del Casino di Monte-Carlo. L'esposizione è aperta al pubblico dal 25 giugno al 13 settembre 2026.

Il 19 aprile 1956, all'indomani del matrimonio civile, il Principe Ranieri III e la Principessa Grace celebrarono le nozze religiose nella Cattedrale di Monaco. La cerimonia fu trasmessa in diretta Eurovision e seguita da circa trenta milioni di telespettatori, entrando nella storia come il "Matrimonio del secolo" e rimanendo ancora oggi il secondo evento più seguito dai media a livello mondiale dopo l'incoronazione della Regina Elisabetta II.

Settant'anni dopo, gli Archivi del Palazzo del Principe e l'Istituto Audiovisivo di Monaco rendono omaggio a questo storico anniversario con una mostra allestita nei Grandi Appartamenti del Palazzo, una cine-conferenza in programma il 20 luglio nella Cour d'Honneur del Palazzo e una serie di eventi organizzati nel Principato. Monte-Carlo Société des Bains de Mer aderisce a questo programma con un'esposizione fotografica ospitata nel suo edificio simbolo, il Casino di Monte-Carlo.

L'esposizione, realizzata con una selezione di immagini provenienti dagli Archivi del Palazzo e con il contributo dello studio di scenografia Walter, ripercorre alcuni dei momenti più significativi delle celebrazioni del matrimonio del Principe Ranieri III e di Grace Kelly svoltesi nelle strutture del Gruppo, con particolare attenzione alla prestigiosa Salle Garnier.

Dieci fotografie d'epoca in formato monumentale accompagnano i visitatori in un viaggio nel tempo, raccontando il dinner show del 15 aprile 1956 all'International Sporting Club e il gala del 18 aprile ospitato nella Salle Garnier. Proprio quella sera debuttò lo spettacolo Hommage à la Princesse, rappresentato nell'Opéra progettata 78 anni prima dall'architetto Charles Garnier. Sul palco si esibirono i danzatori del London's Festival Ballet, con la ballerina étoile Margot Fonteyn, in costumi firmati da André Levasseur, in una coreografia in cinque atti di Michael Charnley sulle musiche di Stan Kenton.

Il legame tra la Famiglia Principesca e Monte-Carlo Société des Bains de Mer è stato rinnovato anche negli anni successivi. Nel 1976 le Caves dell'Hôtel de Paris ospitarono i festeggiamenti per il ventesimo anniversario di matrimonio del Principe Ranieri III e della Principessa Grace. Nel 2019, in occasione della ristrutturazione dell'Hôtel de Paris Monte-Carlo, le due Diamond Suites più prestigiose sono state intitolate "Prince Rainier" e "Princesse Grace", a testimonianza del rapporto che unisce la Famiglia Principesca e il Gruppo sin dalla sua fondazione, avvenuta nel 1863.

La mostra "Le Mariage du siècle à Monte-Carlo: 15 & 18 avril 1956" è visitabile fino al 13 settembre 2026 nell'Atrium del Casino di Monte-Carlo, aperto tutti i giorni a partire dalle ore 10. L'ingresso è libero e gratuito.