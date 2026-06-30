Cagnes-sur-Mer, notte di spettacolo all’ippodromo: corse, draghi e fuochi d’artificio Il Grand Prix della città torna il 10 luglio: ingresso gratuito, show itineranti e gran finale

Una serata di grande spettacolo, capace di unire sport, intrattenimento e magia. Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dell’estate in Costa Azzurra: il “Grand Prix de la Ville de Cagnes-sur-Mer”, evento clou del meeting ippico estivo all’Ippodrome de la Côte d’Azur.
Per il diciottesimo anno consecutivo, la città e l’ippodromo rinnovano la loro collaborazione offrendo a residenti e turisti una serata speciale, pensata per far vivere l’impianto in una veste unica.
Non a caso, si tratta tradizionalmente dell’evento più partecipato dell’intero meeting, con oltre 8.000 spettatori attesi.
L’appuntamento è per venerdì 10 luglio 2026: dalle 17.30 l’ingresso sarà gratuito per tutti, mentre dalle 18.30 prenderanno il via le sette corse in programma, dedicate per l’occasione alla città di Cagnes-sur-Mer.
Un’opportunità per avvicinarsi al mondo delle corse in un contesto accessibile e festoso.
Ampio spazio anche alle famiglie e ai più piccoli, con animazioni gratuite curate dalla Société des Courses de la Côte d’Azur: passeggiate sui pony e strutture gonfiabili renderanno la serata ancora più coinvolgente.
Ma il vero salto di qualità arriva con lo spettacolo.
A partire dalle 22 (orario indicativo), la compagnia Elixir porterà in scena “Dragon Time”, una suggestiva performance itinerante di arti di strada.
Tra giochi di luce, effetti di fumo e spettacolari coreografie, creature luminose e un imponente drago daranno vita a una parata notturna capace di incantare il pubblico di tutte le età.
Un viaggio visivo tra acrobazie, fuoco e magia che trasformerà l’ippodromo in un universo fiabesco.
Gran finale affidato a un imponente spettacolo piro-musicale dal titolo “Ciel de feu”: una sinfonia di luci e suoni che illuminerà il cielo sopra l’ippodromo, regalando un epilogo mozzafiato a una notte già ricca di emozioni. Lo show, firmato EFC Evènement, è offerto dalla città.
Una serata gratuita, aperta a tutti, che promette di essere uno degli eventi più spettacolari dell’estate in Costa Azzurra.
In fondo all’articolo è disponibile il programma completo della manifestazione Hippodrome en Fete del 10 luglio 2026 di Cagnes-sur-Mer.