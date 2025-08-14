"La La Land" prende vita a Montecarlo: ciné-concert sinfonico con l’Orchestre Philharmonique

Il fascino del cinema e la potenza della musica dal vivo si incontrano in un evento unico: domenica 21 giugno 2026, alle ore 15:00, il Grimaldi Forum ospiterà la proiezione di La La Land nella sua versione ciné-concert sinfonico, realizzata in co-produzione con l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.

Il celebre film di Damien Chazelle, vincitore di 6 premi Oscar® nel 2016 e interpretato da Ryan Gosling ed Emma Stone, verrà proiettato in versione originale con sottotitoli in francese, mentre oltre 80 musicisti eseguiranno dal vivo la colonna sonora firmata da Justin Hurwitz. Un connubio perfetto tra immagini e musica, capace di trasportare il pubblico in un viaggio emozionante tra amore, sogni e jazz.

Un’esperienza totale per gli amanti di cinema e musica

La magia del film, già icona del cinema contemporaneo, verrà amplificata dalla potenza dell’orchestra, in un’esecuzione capace di restituire tutta la vivacità e l’intensità emotiva della partitura originale. Con una durata complessiva di 2 ore e 30 minuti, inclusa una pausa, l’evento si preannuncia come uno dei momenti culturali più attesi della stagione monegasca.

Organizzazione e biglietti

L’evento è organizzato in collaborazione con Hurwitz Concerts e Lionsgate. I biglietti sono disponibili online e presso la biglietteria del Grimaldi Forum (+377 99 99 30 00), con possibilità di parcheggio sul posto per il pubblico.

Un’occasione imperdibile per rivivere l’atmosfera di La La Land con l’energia di un’orchestra sinfonica dal vivo, in una cornice d’eccezione come Montecarlo.