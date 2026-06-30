Estate 2026 a Saint-Laurent-du-Var: musica, tradizione e spettacolo tra mare e centro storico

Saint-Laurent-du-Var si prepara a vivere un’estate 2026 all’insegna delle emozioni, con un programma fitto di appuntamenti pensati per coinvolgere residenti e turisti. Dalle spiagge al centro storico, la città della Costa Azzurra propone un calendario variegato che unisce musica, cultura e intrattenimento per tutte le età.



Tra gli eventi di punta spiccano i Concerti del Beach, ospitati sulla spiaggia Cousteau nell’ambito del Beach Sport Festival. Il 30 giugno sarà la volta del Kiss FM Live, con protagonisti alcuni tra i più noti artisti della scena musicale francese.

Il 7 luglio, invece, spazio alla nostalgia con una serata dedicata ai grandi successi dagli anni ’70 ai 2000.





Ad anticipare le celebrazioni della Festa Nazionale francese, una serata speciale vedrà protagonista Roddy Julienne, rivelazione di The Voice 2026, che interpreterà grandi classici del blues, soul e rock. La festa culminerà con un suggestivo spettacolo pirotecnico alle 22.30.



Il mese di agosto si aprirà con un omaggio a una delle icone della musica internazionale: venerdì 7, sul piazzale del Municipio, Joséphine Cosoleto porterà in scena “Sulle orme di Amy”, concerto tributo ad Amy Winehouse accompagnata da una band e coriste, nell’ambito delle Soirées Estivales del Dipartimento delle Alpi Marittime.



Tra le novità dell’estate 2026 debutta l’Apéro des Frenchy, in programma l’8 agosto: una serata conviviale tra street food e musica, con una playlist interamente dedicata alla canzone francese dagli anni ’70 a oggi.



Il giorno successivo, 9 agosto, sarà dedicato alla solidarietà con il primo Ballo dei Vigili del Fuoco: DJ set, food truck e animazione accompagneranno una serata aperta a tutti, il cui ricavato sarà destinato al completamento del monumento dedicato a Santa Barbara.





Il 10 agosto sarà invece il momento della tradizionale Festa di San Lorenzo, patrono della città.

Il centro storico farà da cornice a una giornata che unisce spiritualità e convivialità: caccia al tesoro, esposizioni, processione, celebrazione religiosa e picnic. In serata, spazio alla musica con i concerti dei Mielles e dei Vipers Queen and Friends, tra i più apprezzati gruppi tributo ai Queen in Europa.



Non mancherà il cinema sotto le stelle, con tre proiezioni gratuite in diversi quartieri della città, pensate per offrire momenti di condivisione in un’atmosfera rilassata e accessibile.



Per tutta l’estate, inoltre, numerose attività animeranno il lungomare e gli spazi culturali della VillA: laboratori, incontri e iniziative per bambini e adulti arricchiranno ulteriormente una stagione che si annuncia tra le più vivaci degli ultimi anni.



Il programma completo degli eventi è disponibile nel dettaglio nel calendario ufficiale della manifestazione.



