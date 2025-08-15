Monaco Yacht Show 2025: regole di accesso al Port Hercule per le imbarcazioni

Conto alla rovescia per il Monaco Yacht Show 2025, il salone internazionale dedicato alla grande nautica da diporto, in programma dal 24 al 27 settembre nello scenario esclusivo del Port Hercule. In vista della manifestazione, sono state comunicate le modalità di accesso e le restrizioni alla navigazione all’interno dell’area portuale.
Limitazioni al traffico nautico
Dal 24 settembre a mezzanotte fino al 27 settembre alle 18:30, l’accesso al Port Hercule sarà soggetto a regolamentazioni speciali.
- Chiusura totale del traffico nautico tra 00:00 e 07:00.
- Accesso controllato tra le 07:00 e la mezzanotte, consentito esclusivamente alle imbarcazioni dotate di badge ufficiale rilasciato dalla S.A.M. Monaco Yacht Show.
- Velocità massima di navigazione fissata a 3 nodi per l’intera durata dell’evento, a tutela della sicurezza di espositori e visitatori.
Come ottenere il badge di accesso
I diportisti che desiderano navigare o attraccare all’interno del porto durante i giorni del salone dovranno richiedere l’apposito badge identificativo alla S.A.M. Monaco Yacht Show. Le richieste potranno essere inoltrate dal 18 agosto e dovranno essere completate entro il 9 settembre 2025.
Per informazioni e procedure, è possibile contattare l’organizzazione al numero +377 93 10 41 70.
Il Monaco Yacht Show, punto di riferimento mondiale per la nautica di lusso, riunirà anche quest’anno i più prestigiosi cantieri, broker e designer, trasformando il Principato nella capitale internazionale della grande plaisance.