"Au Cœur de Monaco": visite guidate tra il Rocher, Monte-Carlo e Mareterra

L'Institut du Patrimoine inaugura per l'estate 2026 "Au Cœur de Monaco", un programma di visite patrimoniali dedicato alla scoperta della ricchezza e della varietà del patrimonio del Principato. L'iniziativa si svolgerà dal 1° luglio al 19 agosto 2026 e proporrà due itinerari attraverso alcuni dei quartieri più rappresentativi di Monaco: Monaco-Ville – Le Rocher e Monte-Carlo & Mareterra.

L'obiettivo è far conoscere ai visitatori provenienti da tutto il mondo il patrimonio monegasco, attraverso un percorso tra il quartiere storico del Rocher, culla della storia del Principato, e il celebre quartiere di Monte-Carlo, per concludersi con la scoperta di Mareterra, il nuovo ecoquartiere realizzato sul mare.

Le visite si terranno ogni mercoledì dalle 16 alle 18, in lingua francese o inglese.

Visita guidata del Rocher, alle origini dell'anima monegasca

Monaco-Ville, conosciuto come Le Rocher o A Roca dai monegaschi, rappresenta il cuore storico e istituzionale del Principato. Fondato per ragioni strategiche, custodisce le origini di Monaco e l'eredità lasciata dai suoi governanti.

Da François Grimaldi ai giorni nostri, i Signori e successivamente i Principi di Monaco hanno protetto, sviluppato e valorizzato il Rocher, accompagnandone la crescita nel corso dei secoli.

La visita propone una passeggiata tra le antiche vie del quartiere, alla scoperta dell'architettura, delle tradizioni, degli aneddoti e delle leggende che raccontano l'identità più autentica del Principato.

Calendario delle visite al Rocher

1° luglio 2026 – Francese

– Francese 8 luglio 2026 – Inglese

– Inglese 29 luglio 2026 – Francese

– Francese 5 agosto 2026 – Inglese

Monte-Carlo & Mareterra, tra storia e innovazione

Il secondo itinerario è dedicato a Monte-Carlo, il quartiere che prende il nome dal Principe Carlo III e che ha contribuito a rendere Monaco una destinazione conosciuta in tutto il mondo.

La visita ripercorre la trasformazione del quartiere a partire dalla Belle Époque, quando l'arrivo dell'aristocrazia attratta dal Casinò di Monte-Carlo contribuì alla notorietà internazionale del Principato. Il percorso racconta la storia di un luogo divenuto simbolo del gioco, della cultura e dell'ambizione urbanistica di Monaco.

L'itinerario prosegue a Mareterra, il nuovo ecoquartiere costruito sul mare, che riunisce importanti firme dell'architettura contemporanea e rappresenta una nuova tappa dello sviluppo del Principato, con particolare attenzione alle sfide ambientali del futuro.

Calendario delle visite Monte-Carlo & Mareterra

15 luglio 2026 – Francese

– Francese 22 luglio 2026 – Inglese

– Inglese 12 agosto 2026 – Francese

– Francese 19 agosto 2026 – Inglese

Le visite sono aperte al pubblico e prevedono lunghi tratti a piedi attraverso il Principato. Il percorso dedicato al Rocher è accessibile alle persone a mobilità ridotta (PMR), mentre quello di Monte-Carlo e Mareterra, caratterizzato da numerosi dislivelli, è più impegnativo e l'accessibilità PMR non è garantita.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: https://culture.mc/, dove è possibile effettuare anche la prenotazione attraverso la biglietteria online.