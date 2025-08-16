"L’Océan de Léa": l’arte di Junior Fritz Jacquet trasforma il porto di Nizza in un fondale incantato

Fino al 14 settembre 2025 , il Centro Congressi OcéaNice apre le sue porte a una sorprendente esperienza immersiva: “L’Océan de Léa”, installazione ideata dall’artista franco-haitiano Junior Fritz Jacquet, maestro internazionale dell’origami-scultura.



L’evento, parte del programma ufficiale dell’Anno del Mare, si propone come ponte ideale tra arte e sostenibilità, all’indomani dell’UNOC, la conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani.

All’interno degli spazi del nuovo centro espositivo sul Quai Infernet, nel cuore del Porto di Nizza, il pubblico è invitato a immergersi, letteralmente in un universo onirico, tra raie manta, meduse fluttuanti, grotte subacquee e alghe posidonie, tutte realizzate in carta modellata a mano.



L’effetto scenografico è quello di un fondale marino da esplorare in punta di piedi, dove la delicatezza dei materiali incontra la potenza evocativa della natura.

Un artista che scolpisce la carta

Con oltre vent’anni di carriera, Junior Fritz Jacquet ha portato le sue creazioni in tutto il mondo.



Specializzato nella lavorazione della carta come materia scultorea, l’artista ha sviluppato un linguaggio visivo inconfondibile.

“L’Océan de Léa simboleggia il passare del tempo, la resilienza, la bellezza in un ambiente fantastico e fiabesco”, racconta lui stesso.



Questa esposizione è anche l’occasione per scoprire e vivere OcéaNice, il nuovo centro congressi cittadino, che ambisce a diventare ogni estate un punto di riferimento culturale per residenti e turisti.





Arte e sensibilizzazione

Accanto al suo valore estetico, l’allestimento intende sensibilizzare grandi e piccoli sui temi della tutela degli oceani, unendo bellezza e consapevolezza in modo coinvolgente.



Non a caso, il progetto ha ricevuto il sostegno della Fondazione Maud Fontenoy, attiva nella protezione dei mari, e del navigatore Yvan Bourgnon, suo ambasciatore.



Info pratiche

Dove: Centre des Congrès OcéaNice – Quai Infernet, Nizza

Quando: Fino al 14 settembre 2025

Orari: Domenica - Venerdì: 10:00 – 18:00 e Sabato: 10:00 – 20:00



Biglietti:

Intero: 10 €

Ridotto (bambini 5-14 anni e persone con disabilità + 1 accompagnatore): 5 €

Gratuito per bambini fino a 4 anni

Gratuito con il French Riviera Pass (info e acquisto)

Biglietteria attiva dal 2 luglio – solo pagamento con carta, online o ai punti vendita OcéaNice.

In loco: boutique con prodotti locali e gadget dell’artista.







