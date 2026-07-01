Monaco, torna "L'été en famille": giochi, sport e animazione tra Larvotto e Port Hercule

Inizia venerdì 3 luglio "L'été en famille", il programma estivo promosso dalla Mairie de Monaco che, per diverse settimane, offrirà a residenti e visitatori attività dedicate alle famiglie in due dei luoghi più rappresentativi del Principato: il Larvotto e il Port Hercule.

L'iniziativa punta a trasformare entrambe le aree in spazi di svago e relax all'aperto, dove bambini e adulti potranno trascorrere le serate estive tra giochi, attività ricreative e punti dedicati alla ristorazione. L'accesso a tutte le aree è libero.

La prima ad aprire sarà L'Été au Larvotto, in programma dal 3 luglio al 16 agosto. L'area offrirà trampolini, pesca alle paperelle, uno stand fotografico Iris, postazioni per trecce e tatuaggi temporanei, uno stand di hot dog e una zona ombreggiata e alberata pensata per il relax delle famiglie.

Dal 10 luglio al 9 agosto sarà invece la volta di L'Été au Port Hercule, allestito sul Quai Albert Ier, dove il pubblico troverà attività sportive, giochi per bambini e stand alimentari, confermando una delle iniziative estive più attese del calendario della città.

Le animazioni saranno aperte ogni giorno dalle 16 alle 22.30, mentre gli stand gastronomici saranno operativi con orario continuato dalle 11.30 alle 22.30.

Le iniziative si svolgeranno al Larvotto dal 3 luglio al 16 agosto e al Port Hercule dal 10 luglio al 9 agosto, con attività dedicate a bambini e adulti.