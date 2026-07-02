Cultura tra Italia e Francia: a Villa Medici torna il Festival di Film dedicato a Lili Hinstin

Dal 16 al 20 settembre torna il Festival di Film di Villa Medici, giunto alla sua sesta edizione.

La manifestazione, dedicata alla memoria di Lili Hinstin, propone oltre quaranta proiezioni tra sale interne e spazi all'aperto, confermando la propria vocazione a esplorare il dialogo tra cinema e arte contemporanea attraverso opere che sperimentano nuove forme di espressione cinematografica.

Fin dalla sua istituzione nel 2021, il Festival di Film di Villa Medici si propone come luogo di incontro tra linguaggi e visioni differenti, favorendo il confronto tra opere capaci di mettere in discussione, rinnovare e reinterpretare il rapporto con le immagini. L'edizione 2026 mantiene questo carattere pionieristico, offrendo un programma che unisce proiezioni, incontri con registi, artisti e critici e momenti di approfondimento.

L'edizione di quest'anno rende omaggio a Lili Hinstin (1977-2026), figura di riferimento del mondo del cinema, programmatrice e direttrice artistica di festival. Hinstin ha collaborato con Villa Medici come programmatrice cinematografica dal 2005 al 2010 e ha successivamente contribuito alla nascita della rassegna, facendo parte del comitato di selezione e organizzazione fino alla sua scomparsa.

Il festival si svilupperà su tre schermi, uno dei quali all'aperto davanti alla storica facciata di Villa Medici. Tra via Veneto e piazza di Spagna, il pubblico potrà assistere a proiezioni di film d'autore, film-saggio, fiction, documentari, cortometraggi, mediometraggi e lungometraggi, con una programmazione aperta a narrazioni provenienti da contesti geografici e linguaggi differenti.

La manifestazione sarà articolata in tre sezioni. Il concorso internazionale presenterà dodici film recenti di ogni genere e durata. La sezione Focus sarà dedicata alle opere d'autore fuori concorso e comprenderà le rassegne "carta bianca" curate dai membri della giuria, oltre a incontri esclusivi con i registi. Le grandi serate nel Piazzale ospiteranno invece proiezioni all'aperto di anteprime e classici restaurati.

A valutare le opere in concorso sarà una giuria composta dall'attrice, regista e produttrice franco-iraniana Zar Amir Ebrahimi, dall'artista e regista italiana Rosa Barba e dal regista e sceneggiatore rumeno Radu Jude. La giuria assegnerà il Premio Villa Medici al Miglior film e il Premio speciale della Giuria, del valore rispettivamente di 5.000 e 3.000 euro. I riconoscimenti offriranno inoltre ai registi premiati l'opportunità di soggiornare in residenza presso Villa Medici.

Accanto alla giuria, il festival riunirà una comunità di autori e appassionati di cinema con l'obiettivo di alimentare una riflessione collettiva sulle evoluzioni del linguaggio cinematografico.

L'edizione 2026 si svilupperà nell'arco di cinque giorni negli spazi storici di Villa Medici e comprenderà dodici film in concorso, una quarantina di proiezioni internazionali distribuite su tre sale, di cui una all'aperto con una capienza fino a 500 spettatori ogni sera. Il programma prevede inoltre una selezione di libri sul cinema realizzata in collaborazione con la Libreria 7L e numerosi incontri con registi e artisti. Nell'edizione 2025 del festival sono stati venduti circa 4.000 biglietti.