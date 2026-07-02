Festa della Cipolla Rosa del Mentonnais: il 4 luglio a Roquebrune-Cap-Martin la prima edizione serale dedicata alla storica varietà locale

Quest'anno la Festa della Cipolla Rosa del Mentonnais cambia formula e, per la prima volta, si svolgerà in orario serale. L'appuntamento è in programma sabato 4 luglio, a partire dalle 18, a Roquebrune-Cap-Martin, con un'edizione pensata per valorizzare la piacevole atmosfera delle sere d'estate e offrire un momento di incontro particolarmente apprezzato durante il periodo delle alte temperature.

Il programma prevede un mercato di produttori, un banchetto contadino, teatro di strada e un concerto, in un contesto conviviale dove residenti e visitatori potranno condividere un'esperienza che va oltre il semplice momento del pasto.

La manifestazione è promossa da un collettivo impegnato nella salvaguardia della biodiversità coltivata. L'Oignon Rose du Mentonnais (Festa della Cipolla Rosa del Mentonnais), infatti, rappresenta molto più di un semplice ortaggio: è una varietà antica e simbolo del territorio, espressione di un patrimonio agricolo ancora vivo, conservato grazie all'impegno di produttori che tramandano di generazione in generazione un prezioso sapere.

Attraverso questa iniziativa, Menton, Riviera & Merveilles celebra un autentico art de vivre fatto di incontri, prodotti stagionali e grandi tavolate sotto le stelle, offrendo un'occasione per scoprire una destinazione autentica, generosa e profondamente mediterranea.

La partecipazione all'evento è libera.

Festa della Cipolla Rosa del Mentonnais