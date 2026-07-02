Mentone celebra la Fête de la Saint-Pierre il 4 e 5 luglio 2026: due giorni tra tradizione marinara, processioni e spettacoli sul mare

Mentone si prepara a celebrare la Fête de la Saint-Pierre con un fine settimana di eventi in programma sabato 4 e domenica 5 luglio 2026, dedicato alla tradizione marinara della città. Organizzata dal Comune di Mentone insieme a diverse associazioni, la manifestazione rappresenta uno dei principali appuntamenti tradizionali mentonaschi e rende omaggio a San Pietro, patrono dei pescatori.

La festa nasce con l'obiettivo di rinsaldare il legame della città con il mare e con la pesca, ricordandone le radici storiche, rendendo omaggio ai caduti in mare e offrendo ai visitatori l'opportunità di conoscere una parte della storia locale. La processione, la benedizione delle imbarcazioni e la cerimonia in memoria dei "Péris en mer" richiamano il ruolo che la pesca ha avuto per lungo tempo nella vita economica e sociale di Mentone.

Il programma prenderà il via sabato 4 luglio alle Sablettes, dove dalle 14 alle 18 si svolgerà una Splash Party con DJ JulienNSR e animazioni acquatiche; per l'utilizzo dei gommoni sarà necessaria la prenotazione. In serata, al Quai Eugénie, dalle 20.30 alle 23, spazio alla musica elettronica con DJ Bassner, resident del Tomorrowland Winter.

La giornata di domenica 5 luglio sarà dedicata alle celebrazioni tradizionali. Alle 9.30 la statua di San Pietro uscirà dalla Basilique Saint-Michel-Archange, seguita alle 10 dalla messa solenne. Alle 11.30 partirà la processione verso il Monumento dei Péris en mer, dove alle 11.45 si terrà la deposizione delle corone con la partecipazione di La Musique de La Garde, La Capeline, La Mentonnaise e degli Anciens de la Place du Cap. A mezzogiorno la processione proseguirà verso la capitaneria del Vieux-Port, da dove prenderà il via la benedizione delle imbarcazioni fino al porto pubblico di Mentone-Garavan, accompagnata dalle esibizioni di La Capeline de Mentone e La Mentonnaise.

Sempre domenica, alle 12.30, davanti alla capitaneria del Vieux-Port sarà offerto un aperitivo dalla Città di Mentone. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 18, tornerà alle Sablettes la Splash Party con DJ JulienNSR; anche in questo caso sarà obbligatoria la prenotazione online per i gommoni, con ritiro presso Mentone Plus – Site des Sablettes dalle 11 alle 17.

La manifestazione si concluderà al Quai Eugénie con l'apertura al pubblico, alle 20, della degustazione gratuita della zuppa di pesce preparata dall'associazione A Ciocoula. Dalle 20.30 alle 23 è prevista una serata danzante dedicata agli anni Ottanta con DJ JulienNSR, mentre alle 23 è in programma l'incendio simbolico della barca, subordinato alle autorizzazioni prefettizie.

Maggiori informazioni qui: https://www.menton.fr/Fete-de-la-Saint-Pierre-Menton.