Mentone, inaugurata la Biblioteca in spiaggia al Fossan. Letture gratuite fino al 29 agosto (Foto)

È stata inaugurata mercoledì 1° luglio, sulla spiaggia del Fossan (Esplanade Francis Palmero), la nuova edizione della Biblioteca in spiaggia, iniziativa promossa dalla Città di Mentone. Alla cerimonia era presente Éric Eche, consigliere comunale delegato alla Cultura.

Fino a sabato 29 agosto 2026, lo spazio di lettura all'aperto accoglierà gratuitamente residenti e turisti, offrendo un ambiente dedicato al relax e alla scoperta attraverso i libri.

La Biblioteca in spiaggia mette a disposizione un'ampia selezione di volumi, tra cui romanzi, fumetti, documentari, manga e libri per ragazzi, con l'obiettivo di soddisfare lettori di tutte le età. I visitatori potranno leggere comodamente di fronte al mare oppure prendere in prestito un libro per continuare la lettura a casa.

L'iniziativa rientra nella volontà della Città di Mentone di rendere la lettura accessibile a tutti e, allo stesso tempo, di animare il litorale durante la stagione estiva. La Biblioteca in spiaggia rappresenta inoltre un invito a scoprire, attraverso la lettura, il patrimonio e le ricchezze turistiche del territorio in una cornice affacciata sul mare.

La Biblioteca in spiaggia è aperta dal martedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Chiusura la domenica e il lunedì.