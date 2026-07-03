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Eventi | 03 luglio 2026, 11:01

Victor Brauner al Nouveau Musée National de Monaco, alla Villa Paloma la mostra "L’Aventure magique"

Dal 3 luglio 2026 al 3 gennaio 2027 oltre 160 opere dell'artista surrealista provenienti da un'eccezionale collezione privata monegasca

Foto: © Direzione della Comunicazione - Manuel Vitali.

Foto: © Direzione della Comunicazione - Manuel Vitali.

Il Nouveau Musée National de Monaco presenta la mostra "Victor Brauner, L'Aventure magique", in programma alla Villa Paloma, in 56 boulevard du Jardin Exotique, dal 3 luglio 2026 al 3 gennaio 2027.

L'esposizione è dedicata a Victor Brauner (1903-1966), figura di primo piano del surrealismo internazionale, e propone un percorso che mette in luce un artista dalla produzione originale e ricca, ancora oggi in larga parte da scoprire.

Con una scenografia firmata da Christophe Martin, la mostra riunisce oltre 160 opere tra dipinti, disegni e sculture che ripercorrono l'intera carriera dell'artista, dagli anni Venti agli anni Sessanta. Tutte le opere provengono da un'eccezionale collezione privata costituita a Monaco.

Il percorso espositivo è inoltre arricchito da dieci oggetti d'arte extra-occidentale appartenuti a Victor Brauner, concessi in prestito dal Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole.

Influenzato dalle avanguardie romene, dall'incontro con André Breton, oltre che dalle mitologie e dall'esoterismo, Victor Brauner ha sviluppato un universo visivo unico, nel quale il fantastico, il meraviglioso e il simbolico dialogano all'interno di un'opera profondamente personale.

«L'esposizione che gli è dedicata a Monaco desidera condividere con il più ampio pubblico l'avventura magica di questo grande artista, attraverso una collezione privata unica che presenta una delle opere più singolari e affascinanti del XX secolo», dichiara Camille Morando, curatrice della mostra.

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Redazione

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