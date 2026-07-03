Victor Brauner al Nouveau Musée National de Monaco, alla Villa Paloma la mostra "L’Aventure magique"

Il Nouveau Musée National de Monaco presenta la mostra "Victor Brauner, L'Aventure magique", in programma alla Villa Paloma, in 56 boulevard du Jardin Exotique, dal 3 luglio 2026 al 3 gennaio 2027.

L'esposizione è dedicata a Victor Brauner (1903-1966), figura di primo piano del surrealismo internazionale, e propone un percorso che mette in luce un artista dalla produzione originale e ricca, ancora oggi in larga parte da scoprire.

Con una scenografia firmata da Christophe Martin, la mostra riunisce oltre 160 opere tra dipinti, disegni e sculture che ripercorrono l'intera carriera dell'artista, dagli anni Venti agli anni Sessanta. Tutte le opere provengono da un'eccezionale collezione privata costituita a Monaco.

Il percorso espositivo è inoltre arricchito da dieci oggetti d'arte extra-occidentale appartenuti a Victor Brauner, concessi in prestito dal Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole.

Influenzato dalle avanguardie romene, dall'incontro con André Breton, oltre che dalle mitologie e dall'esoterismo, Victor Brauner ha sviluppato un universo visivo unico, nel quale il fantastico, il meraviglioso e il simbolico dialogano all'interno di un'opera profondamente personale.

«L'esposizione che gli è dedicata a Monaco desidera condividere con il più ampio pubblico l'avventura magica di questo grande artista, attraverso una collezione privata unica che presenta una delle opere più singolari e affascinanti del XX secolo», dichiara Camille Morando, curatrice della mostra.