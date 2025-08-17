Emergenza: quali sono i numeri da chiamare. Sono diversi a seconda della situazione

Numeri di emergenza importanti, da tenere a mente o, meglio ancora, da memorizzare sul proprio smartphone: in Francia i servizi di emergenza rispondono a numeri unici nazionali, differenziati secondo la situazione o le esigenze.



Il numero da tenere a mente se si è testimoni o involontari protagonisti di brutte avventure in mare: in Francia, per attivare i servizi di emergenza dalla costa, occorre formare il numero di emergenza 196, gratuito da rete fissa e mobile e disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Se ci si trova in barca, occorre utilizzare innanzitutto la radio VHF, canale 16.

A chi rivolgersi in caso di emergenza in mare?

