Al Musée d'Anthropologie préhistorique de Monaco la conferenza di César Laplana sui Neandertal

Il Musée d'Anthropologie préhistorique de Monaco ospiterà mercoledì 23 luglio, alle ore 18, la conferenza dal titolo "Un santuario neandertaliano nella valle del fiume Lozoya (Madrid, Spagna)", tenuta da César Laplana.

L'incontro sarà dedicato alla presentazione dell'eccezionale complesso archeologico conservato nella Cueva Des-Cubierta, una grotta situata in una valle montuosa del centro della penisola iberica, su una collina circondata da altre grotte e ripari sotto roccia occupati in passato da gruppi di Neandertal e da grandi carnivori.

Nel corso di diverse generazioni, gruppi di Neandertal avrebbero depositato nella Cueva Des-Cubierta fino a 35 crani di ungulati dotati di palchi o corna. Secondo quanto illustrato dai ricercatori, tutti i reperti risultano preparati secondo un procedimento analogo, apparentemente con l'obiettivo di essere esposti nell'ambito di un'attività rituale, in quello che viene interpretato come un santuario della caccia.

L'interpretazione proposta considera questi crani come trofei di caccia esposti nella grotta. La capacità dei Neandertal di realizzare un'attività di questo tipo, che va oltre la semplice sussistenza per rientrare nella sfera rituale, li colloca su un piano comparabile a quello dei primi esseri umani moderni.

Le scoperte effettuate nella Cueva Des-Cubierta sono state pubblicate nel marzo 2023 e hanno conquistato la copertina della rivista scientifica Nature Human Behaviour.

Il relatore, César Laplana, è dottore in Geologia e Ingegneria Geologica presso l'Università Complutense di Madrid. Dal 2006 al 2025 ha ricoperto il ruolo di paleontologo presso il Museo Archeologico e Paleontologico della Comunità di Madrid ed è attualmente professore associato presso il Dipartimento di Geologia, Geografia e Ambiente dell'Università di Alcalá.

Fin dall'inizio della sua carriera scientifica, ha concentrato la propria attività di ricerca sullo studio dei piccoli mammiferi, con particolare attenzione ai roditori del Neogene e del Quaternario. Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca, tra cui quelli dedicati ai siti paleoantropologici della Sierra de Atapuerca, al giacimento di vertebrati fossili di Fonelas P-1 e ai siti archeologici e paleontologici di Pinilla del Valle. Attualmente è coinvolto in diversi progetti di scavo e ricerca in Spagna e in Africa, relativi a un arco cronologico compreso tra il Miocene superiore e l'Olocene, con particolare interesse per i siti di Pinilla del Valle, nei pressi di Madrid.

La conferenza è organizzata dall'Associazione Monegasca di Preistoria e dal Musée d'Anthropologie préhistorique de Monaco e si svolgerà presso la sede del museo, in 56 bis Boulevard du Jardin Exotique.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria al numero +377 98 98 80 06 oppure via e-mail all'indirizzo: map@gouv.mc.

I posti sono limitati e i membri dell'Associazione Monegasca di Preistoria avranno priorità.

