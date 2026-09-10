Monaco al primo Vertice internazionale sullo spazio a Parigi: il Principato protagonista con Venturi Space

Il Principato di Monaco ha preso parte al primo Vertice internazionale sullo spazio, organizzato dalla Francia a Parigi il 9 e 10 settembre 2026. Il Governo del Principe e l’Ambasciata di Monaco in Francia hanno partecipato all’appuntamento, dedicato alla definizione di impegni comuni per un utilizzo pacifico, equo e sostenibile dello spazio.

A rappresentare S.A.S. il Principe Sovrano è stata S.E. Valérie Bruell-Melchior, Ambasciatrice di Monaco in Francia, accompagnata da collaboratori dell’Ambasciata e del Dipartimento delle Relazioni esterne e della Cooperazione.

Il vertice, ospitato al Grand Palais, ha riunito le delegazioni di oltre 90 Stati con l’obiettivo di favorire una convergenza su temi di rilievo per l’esplorazione e l’utilizzo dello spazio. In un contesto caratterizzato da importanti cambiamenti geopolitici, il confronto sottolinea l’importanza di una stretta cooperazione tra gli attori politici, scientifici e industriali del settore spaziale che condividono gli stessi obiettivi.

I lavori del vertice hanno riguardato le scienze e le tecnologie legate all’esplorazione spaziale, la sicurezza e la regolamentazione delle attività spaziali e l’economia del settore.

Le tecnologie spaziali sono ormai indispensabili per numerosi aspetti della vita quotidiana, dalle previsioni meteorologiche all’osservazione dei cambiamenti climatici, fino al posizionamento geografico e alle telecomunicazioni. La recente diversificazione degli attori e il crescente ricorso a queste tecnologie rendono necessaria una maggiore coordinazione, anche alla luce dei rischi legati alle dipendenze, allo sviluppo di nuove tecnologie da regolamentare e alla saturazione delle orbite.

In questo quadro, Monaco conferma il proprio impegno a favore di un utilizzo pacifico, equo e sostenibile dello spazio, in conformità con il diritto internazionale. Un lavoro giuridico avviato dall’Ufficio degli Affari spaziali del Governo del Principe consentirà inoltre alle autorità e agli operatori del Principato di operare all’interno di un quadro sicuro e adeguato al dinamismo del settore spaziale.

In occasione del vertice, la società monegasca Venturi Space ha inoltre avuto l’opportunità di presentare alla comunità internazionale i propri veicoli spaziali, tra cui ALTA LUNA, veicolo monoposto destinato a operare nelle vicinanze delle future basi lunari.