“Monaco e l’automobile, dal 1893 ai giorni nostri”: oltre 73.000 visitatori al Grimaldi Forum Monaco (Foto)

Si è conclusa al Grimaldi Forum Monaco la grande esposizione estiva “Monaco e l’automobile, dal 1893 ai giorni nostri”, presentata dal 1° luglio al 6 settembre. La mostra ha accolto complessivamente 73.077 visitatori in 67 giorni di apertura, con una media di quasi 1.100 visitatori al giorno.

Il risultato colloca l’esposizione al quinto posto tra le mostre estive più frequentate nella storia del Grimaldi Forum Monaco, insieme a “Regine d’Egitto”, che nel 2008 aveva accolto 73.000 visitatori. Il dato è inoltre vicino a quello registrato nel 2025 da “Colori! Capolavori del Centro Pompidou”, che aveva riunito 76.500 visitatori.

Dedicare la grande esposizione estiva all’automobile rappresentava una scelta inedita per il Grimaldi Forum Monaco. Il risultato ottenuto ha confermato la capacità dell’istituzione di rinnovare le proprie proposte e di coinvolgere un pubblico ampio attorno a un tema profondamente legato alla storia e all’identità del Principato.

“Questi 73.077 visitatori testimoniano la pertinenza del progetto immaginato da Rodolphe Rapetti e l’attaccamento del pubblico a questa storia indissociabile da Monaco”, ha dichiarato Sylvie Biancheri, direttrice generale del Grimaldi Forum Monaco. La direttrice ha inoltre sottolineato come il successo dell’iniziativa incoraggi l’istituzione a continuare a proporre esposizioni ambiziose e accessibili, capaci di rinnovare lo sguardo su importanti temi legati al patrimonio.

Allestita su oltre 3.500 metri quadrati e curata da Rodolphe Rapetti, l’esposizione proponeva un percorso attraverso più di 130 anni di storia tra il Principato e l’automobile. Oltre 50 veicoli autentici, tutti legati a Monaco, raccontavano un’avventura nella quale si intrecciavano eleganza, innovazione, prestazioni, prestigio e memoria collettiva.

Rodolphe Rapetti, conservatore generale del patrimonio e curatore della mostra “Monaco e l’automobile, dal 1893 ai giorni nostri”.



Il percorso ripercorreva, tra l’altro, i concorsi d’eleganza organizzati a partire dalla fine del XIX secolo, la nascita del Rallye di Monte-Carlo nel 1911 e quella del Gran Premio di Monaco nel 1929. Grazie alla collaborazione con l’Automobile Club di Monaco, la mostra riuniva inoltre archivi, documenti, fotografie e video, alcuni dei quali inediti.

Tra i pezzi più rappresentativi figuravano la Rolls-Royce Silver Wraith utilizzata in occasione del matrimonio del principe Ranieri III e di Grace Kelly nel 1956, automobili da rally, monoposto da Gran Premio, una vettura di Formula E di Venturi e un modello del circuito di Monaco. L’esposizione rendeva inoltre omaggio ai piloti monegaschi Louis Chiron e Charles Leclerc.

Il percorso si concludeva con il confronto tra una Panhard & Levassor del 1893, indicata come la prima automobile funzionante a petrolio ancora in condizioni di marcia, e il veicolo lunare MONA LUNA, sviluppato da Venturi Space e destinato a operare sulla Luna entro il 2030.

La mostra ha attirato un pubblico proveniente per il 78% da Monaco e dalla Francia, per il 4% dall’Italia e per il 18% dal resto dell’Europa e del mondo. Anche i risultati del libro degli ospiti digitale hanno evidenziato un elevato livello di soddisfazione, con una valutazione media di 9 su 10.

Tra i visitatori intervistati, il 58% visitava per la prima volta un’esposizione del Grimaldi Forum Monaco, mentre il 55% aveva meno di 25 anni.

Dopo questo appuntamento dedicato al rapporto tra Monaco e l’automobile, il Grimaldi Forum Monaco guarda già all’estate 2027, quando presenterà una grande esposizione dedicata a René Magritte. La mostra riunirà oltre 100 opere provenienti da collezioni pubbliche e private di tutto il mondo.