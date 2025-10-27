Monaco Inspire 2025: l’innovazione al centro della seconda edizione dell’evento che ispira il futuro

L’appuntamento è fissato: sabato 29 novembre 2025, al prestigioso Méridien Beach Plaza di Monaco, andrà in scena la seconda edizione di Monaco Inspire, la giornata interamente dedicata all’innovazione, all’imprenditorialità e all’ispirazione.

Dalle 08.30 alle 18.00, il Principato diventerà il palcoscenico di un evento che riunisce menti brillanti, visionari e creatori d’impresa in un’esperienza unica fatta di incontri, workshop, networking qualificato e un emozionante pitch contest.

Un riconoscimento reale all’innovazione

Quest’anno, l’inaugurazione ufficiale sarà impreziosita dalla presenza di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco, che conferma ancora una volta il suo impegno a sostegno dei giovani imprenditori e delle iniziative innovative.

Un gesto simbolico, ma anche concreto, a favore di chi scommette sul futuro attraverso la creatività e il coraggio di intraprendere.

Tre protagonisti, tre visioni del successo

L’edizione 2025 di Monaco Inspire accoglierà tre figure d’eccezione, accomunate da percorsi professionali straordinari e da una forte ispirazione umana e imprenditoriale:

Kelly Massol, fondatrice di Les Secrets de Loly, brand pioniere della bellezza inclusiva, racconterà come ha trasformato una semplice idea in un’impresa fondata su valori autentici e una visione etica del business.

Pierre Frolla, campione del mondo di apnea e fondatore dell’Académie Monégasque de la Mer, condividerà la sua filosofia del superamento dei limiti, della resilienza e del rispetto per l’ambiente marino.

Damien Calamuso, CEO di Banana Moon, icona del beachwear monegasco, porterà la sua esperienza di leadership, innovazione e trasmissione generazionale all’interno di un’impresa familiare dal respiro internazionale.

Un ecosistema di opportunità

Monaco Inspire non è soltanto un evento, ma una piattaforma concreta di scambio e crescita.

Partecipanti, mentor e investitori avranno la possibilità di connettersi, condividere e costruire nuovi progetti, grazie a un programma ricco di attività mirate:

Colazione di networking per favorire i primi contatti tra imprenditori e investitori.

Interventi di successo e sessioni Q&A con figure di spicco del mondo dell’innovazione.

Atelier interattivi e tavole rotonde su temi chiave per il futuro dell’impresa.

Pitch Contest, dove i migliori progetti saranno valutati da una giuria d’eccezione. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 novembre 2025.

Tariffe e iscrizioni

L’ingresso all’evento è proposto a 90 € per il Pass Giornata, mentre la partecipazione al Pitch Contest ha un costo di 50 € (non comprensivo dell’accesso all’evento).

Il Pass completo (Giornata + Pitch Contest) è disponibile a 120 €.

I candidati al contest saranno contattati dall’organizzazione per completare il dossier di partecipazione.

Importante: i biglietti non sono rimborsabili per i candidati non selezionati.

Per studenti, incubati, membri e senatori della JCEM sono previsti codici promozionali esclusivi che garantiscono uno sconto di 20 €:

INCU25, ETUD25, MIJCEM25, SENAT25.

Innovazione, ispirazione, azione

Con il suo spirito inclusivo e dinamico, Monaco Inspire 2025 si conferma come l’appuntamento imperdibile per chi vuole trasformare le idee in azione e costruire il futuro dell’imprenditorialità nel cuore del Principato.

Un evento dove le visioni si incontrano, le connessioni si creano e l’ispirazione diventa realtà.

Prenota subito il tuo posto e lasciati ispirare da Monaco Inspire 2025! https://my.weezevent.com/monaco-inspire-samedi-29-novembre-2025



