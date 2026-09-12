Aste e vendite ARTE Genova: pubblicato il nuovo piano immobiliare tra sociale, libero mercato e pregio

È stato reso noto il nuovo elenco degli immobili in vendita gestiti da ARTE Genova, un piano articolato che comprende appartamenti a canone agevolato, proprietà sul libero mercato, alloggi di pregio, locali commerciali e terreni distributi tra la Città Metropolitana di Genova e la provincia della Spezia. Non sono presenti dichiarazioni istituzionali all'interno del bando, ma il documento fissa in modo preciso criteri di accesso e valori di base d'asta per ogni singola categoria.
Per la categoria regolamentata dalla Legge Regionale 10/2004, i soggetti interessati devono soddisfare una serie di stringenti requisiti d'accesso:
Un reddito complessivo annuo non superiore a € 32.000,00.
Non essere titolare di diritti di proprietà su beni immobili.
Non essere né essere mai stato assegnatario o occupante di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) di proprietà o in gestione ad ARTE Genova o al Comune.
Avere la residenza anagrafica oppure svolgere la propria attività lavorativa nel territorio della Provincia di Genova.
Di seguito il dettaglio degli immobili afferenti alla L.R. 10/2004:
Via / Indirizzo
Comune
Sup.
Prezzo (€)
Tipo U.I.
Via Bartolomeo Bianco 121/3
Genova
100 mq
110.707,87
Appartamento
Via Bartolomeo Bianco 121/12
Genova
98 mq
110.539,04
Appartamento
Via Gorizia 1A/2
Genova
114 mq
106.703,65
Appartamento
Via Fabio da Persico 3/19
Genova
84 mq
105.038,18
Appartamento
Via Scarpanto 14B/7
Genova
84 mq
80.958,76
Appartamento
Via Scarpanto 14B/15
Genova
84 mq
80.958,76
Appartamento
Via Piacenza 21/16
Genova
56 mq
80.357,30
Appartamento
Via Napoli 56/8
Genova
89 mq
74.300,27
Appartamento
Via Alassio 6/1
Genova
78 mq
67.494,69
Appartamento
Via Fabio da Persico 3/23
Genova
60 mq
66.842,63
Appartamento
Via Scarpanto 14B/2
Genova
52 mq
64.767,00
Appartamento
Via Scarpanto 14B/5
Genova
54 mq
64.767,00
Appartamento
Via Piacenza 29/6
Genova
44 mq
60.052,34
Appartamento
Lungo Bisagno Istria 6/6
Genova
69 mq
56.670,32
Appartamento
Via Finale 15/8
Genova
67 mq
54.802,11
Appartamento
Via Vezzani 16/16
Genova
55 mq
48.160,46
Appartamento
Via Toti 1/22
Genova
69 mq
47.951,45
Appartamento
Via Piacenza 13/27
Genova
45 mq
44.882,87
Appartamento
Via Casaccia 31/8
Genova
48 mq
42.246,26
Appartamento
Via Casaccia 31/2
Genova
48 mq
42.134,90
Appartamento
Via Gorizia 1A/1A
Genova
32 mq
40.876,73
Appartamento
Via Maculano 12/23
Genova
62 mq
40.685,97
Appartamento
Via Maculano 12/15
Genova
56 mq
34.873,93
Appartamento
Via Carbone 30/4
Genova
45 mq
34.251,72
Appartamento
Via Carbone 36/19
Genova
48 mq
29.061,87
Appartamento
Libero Mercato
Per la sezione Libero Mercato, si possono presentare unicamente offerte in aumento rispetto al prezzo base formulato:
Via / Indirizzo
Comune
Sup.
Prezzo (€)
Tipo U.I.
Viale Casanova 2A/2B
Genova
325 mq
270.000,00
Villa con Parco
Via Bottino 30/4
Genova
99 mq
120.000,00
Appartamento
Via San Pietro 11
Arenzano
63 mq
112.000,00
Appartamento
Via Sant'Ambrogio di Voltri 7/2
Genova
90 mq
75.000,00
Appartamento
Via San Quirico 64/7
Genova
84 mq
32.000,00
Appartamento
Passo Ruscarolo 57
Genova
77 mq
42.000,00
Appartamento
Piazza della Maddalena 3-5R
Genova
53 mq
62.000,00
Locale Commerciale
Autorimessa San Felice
Genova
da 11 a 19 mq
da 9.900,00 a 18.000,00
71 Posti auto coperti
Via Alizeri
Genova
11 mq
10.000,00
Posto Auto
Via Bottino
Genova
da 16 a 82 mq
da 25.000,00 a 125.000,00
Box
Via XX Settembre 174
La Spezia
100 mq
105.000,00
Locale commerciale/bar
Via Don Angelo Polleri 5
Recco
557 mq
270.000,00
Villa con Parco
Via Roma 76R/92R
Busalla
296 mq
54.000,00
9 Box
Via Roma 74
Busalla
95 mq
28.000,00
Appartamento
Alloggi di Pregio
Anche per la sezione Alloggi di Pregio la modalità prescritta è la presentazione esclusiva di offerte in aumento rispetto alla base d'asta:
Via / Indirizzo
Comune
Sup.
Prezzo (€)
Tipo U.I.
Scalinata Don Olcese 8/2
Recco
53 mq
95.000,00
Appartamento
Scalinata Don Olcese 10/6
Recco
57 mq
100.000,00
Appartamento
Piazzale Mazzini 2/2
Recco
60 mq
110.000,00
Appartamento
Piazzale Mazzini 4/6
Recco
79 mq
136.000,00
Appartamento
Via Treganega Bassa 4/9
Recco
70 mq
125.000,00
Appartamento
Via Treganega Bassa 4/1
Recco
96 mq
190.000,00
Appartamento
Piazza Mameli 6/8
Recco
79 mq
155.000,00
Appartamento
Piazza Mameli 6/1
Recco
96 mq
190.000,00
Appartamento
Via del Mercato 11/12
Lavagna
89 mq
185.000,00
Appartamento
Via G.B. Larco 18A/9
Santa Margherita Lig.
80 mq
200.000,00
Appartamento
Via Molfino 83/6
Camogli
77 mq
250.000,00
Appartamento
Via Molfino 83/4
Camogli
77 mq
265.000,00
Appartamento
Via Caboto 27/4
Sestri Levante
144 mq
340.000,00
Appartamento
Terreni e Aree
In elenco terreni ed aree varie:
Via / Località
Comune
Sup.
Prezzo (€)
Tipo U.I.
Area Viale Bernabò Brea
Genova
160 mq
50.000,00
Area
Area Viale Bernabò Brea
Genova
1.516 mq
62.000,00
Area
Terreno Località Panigasse
Ronco Scrivia
6.209 mq
40.000,00
Terreno
Terreno Località Lavaggiorosso
La Spezia
2.600 mq
12.000,00
Terreno
Valori di Superficie Agibile
Per superfici da 1 a 50 mq: 532,00 €/mq;
Per superfici da 51 a 100 mq: 500,00 €/mq;
Per superfici oltre 100 mq: 480,00 €/mq.