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Altre notizie | 12 settembre 2026, 18:19

Aste e vendite ARTE Genova: pubblicato il nuovo piano immobiliare tra sociale, libero mercato e pregio

Disponibili numerosi immobili nella Città Metropolitana e in Liguria: dai requisiti agevolati ex L.R. 10/2004 fino alle residenze di pregio e alle aree edili

Aste e vendite ARTE Genova: pubblicato il nuovo piano immobiliare tra sociale, libero mercato e pregio

È stato reso noto il nuovo elenco degli immobili in vendita gestiti da ARTE Genova, un piano articolato che comprende appartamenti a canone agevolato, proprietà sul libero mercato, alloggi di pregio, locali commerciali e terreni distributi tra la Città Metropolitana di Genova e la provincia della Spezia. Non sono presenti dichiarazioni istituzionali all'interno del bando, ma il documento fissa in modo preciso criteri di accesso e valori di base d'asta per ogni singola categoria.

Per la categoria regolamentata dalla Legge Regionale 10/2004, i soggetti interessati devono soddisfare una serie di stringenti requisiti d'accesso:
 Un reddito complessivo annuo non superiore a € 32.000,00.

Non essere titolare di diritti di proprietà su beni immobili. 

Non essere né essere mai stato assegnatario o occupante di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) di proprietà o in gestione ad ARTE Genova o al Comune.

Avere la residenza anagrafica oppure svolgere la propria attività lavorativa nel territorio della Provincia di Genova.
 

Di seguito il dettaglio degli immobili afferenti alla L.R. 10/2004:

Via / Indirizzo

Comune

Sup.

Prezzo (€)

Tipo U.I.

Via Bartolomeo Bianco 121/3

Genova

100 mq

110.707,87

Appartamento

Via Bartolomeo Bianco 121/12

Genova

98 mq

110.539,04

Appartamento

Via Gorizia 1A/2

Genova

114 mq

106.703,65

Appartamento

Via Fabio da Persico 3/19

Genova

84 mq

105.038,18

Appartamento

Via Scarpanto 14B/7

Genova

84 mq

80.958,76

Appartamento

Via Scarpanto 14B/15

Genova

84 mq

80.958,76

Appartamento

Via Piacenza 21/16

Genova

56 mq

80.357,30

Appartamento

Via Napoli 56/8

Genova

89 mq

74.300,27

Appartamento

Via Alassio 6/1

Genova

78 mq

67.494,69

Appartamento

Via Fabio da Persico 3/23

Genova

60 mq

66.842,63

Appartamento

Via Scarpanto 14B/2

Genova

52 mq

64.767,00

Appartamento

Via Scarpanto 14B/5

Genova

54 mq

64.767,00

Appartamento

Via Piacenza 29/6

Genova

44 mq

60.052,34

Appartamento

Lungo Bisagno Istria 6/6

Genova

69 mq

56.670,32

Appartamento

Via Finale 15/8

Genova

67 mq

54.802,11

Appartamento

Via Vezzani 16/16

Genova

55 mq

48.160,46

Appartamento

Via Toti 1/22

Genova

69 mq

47.951,45

Appartamento

Via Piacenza 13/27

Genova

45 mq

44.882,87

Appartamento

Via Casaccia 31/8

Genova

48 mq

42.246,26

Appartamento

Via Casaccia 31/2

Genova

48 mq

42.134,90

Appartamento

Via Gorizia 1A/1A

Genova

32 mq

40.876,73

Appartamento

Via Maculano 12/23

Genova

62 mq

40.685,97

Appartamento

Via Maculano 12/15

Genova

56 mq

34.873,93

Appartamento

Via Carbone 30/4

Genova

45 mq

34.251,72

Appartamento

Via Carbone 36/19

Genova

48 mq

29.061,87

Appartamento

Libero Mercato

Per la sezione Libero Mercato, si possono presentare unicamente offerte in aumento rispetto al prezzo base formulato:
 

Via / Indirizzo

Comune

Sup.

Prezzo (€)

Tipo U.I.

Viale Casanova 2A/2B

Genova

325 mq

270.000,00

Villa con Parco

Via Bottino 30/4

Genova

99 mq

120.000,00

Appartamento

Via San Pietro 11

Arenzano

63 mq

112.000,00

Appartamento

Via Sant'Ambrogio di Voltri 7/2

Genova

90 mq

75.000,00

Appartamento

Via San Quirico 64/7

Genova

84 mq

32.000,00

Appartamento

Passo Ruscarolo 57

Genova

77 mq

42.000,00

Appartamento

Piazza della Maddalena 3-5R

Genova

53 mq

62.000,00

Locale Commerciale

Autorimessa San Felice

Genova

da 11 a 19 mq

da 9.900,00 a 18.000,00

71 Posti auto coperti

Via Alizeri

Genova

11 mq

10.000,00

Posto Auto

Via Bottino

Genova

da 16 a 82 mq

da 25.000,00 a 125.000,00

Box

Via XX Settembre 174

La Spezia

100 mq

105.000,00

Locale commerciale/bar

Via Don Angelo Polleri 5

Recco

557 mq

270.000,00

Villa con Parco

Via Roma 76R/92R

Busalla

296 mq

54.000,00

9 Box

Via Roma 74

Busalla

95 mq

28.000,00

Appartamento

Alloggi di Pregio

Anche per la sezione Alloggi di Pregio la modalità prescritta è la presentazione esclusiva di offerte in aumento rispetto alla base d'asta:

Via / Indirizzo

Comune

Sup.

Prezzo (€)

Tipo U.I.

Scalinata Don Olcese 8/2

Recco

53 mq

95.000,00

Appartamento

Scalinata Don Olcese 10/6

Recco

57 mq

100.000,00

Appartamento

Piazzale Mazzini 2/2

Recco

60 mq

110.000,00

Appartamento

Piazzale Mazzini 4/6

Recco

79 mq

136.000,00

Appartamento

Via Treganega Bassa 4/9

Recco

70 mq

125.000,00

Appartamento

Via Treganega Bassa 4/1

Recco

96 mq

190.000,00

Appartamento

Piazza Mameli 6/8

Recco

79 mq

155.000,00

Appartamento

Piazza Mameli 6/1

Recco

96 mq

190.000,00

Appartamento

Via del Mercato 11/12

Lavagna

89 mq

185.000,00

Appartamento

Via G.B. Larco 18A/9

Santa Margherita Lig.

80 mq

200.000,00

Appartamento

Via Molfino 83/6

Camogli

77 mq

250.000,00

Appartamento

Via Molfino 83/4

Camogli

77 mq

265.000,00

Appartamento

Via Caboto 27/4

Sestri Levante

144 mq

340.000,00

Appartamento

Terreni e Aree

In elenco terreni ed aree varie:

Via / Località

Comune

Sup.

Prezzo (€)

Tipo U.I.

Area Viale Bernabò Brea

Genova

160 mq

50.000,00

Area

Area Viale Bernabò Brea

Genova

1.516 mq

62.000,00

Area

Terreno Località Panigasse

Ronco Scrivia

6.209 mq

40.000,00

Terreno

Terreno Località Lavaggiorosso

La Spezia

2.600 mq

12.000,00

Terreno

Valori di Superficie Agibile

Per superfici da 1 a 50 mq: 532,00 €/mq;

Per superfici da 51 a 100 mq: 500,00 €/mq;

Per superfici oltre 100 mq: 480,00 €/mq.

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