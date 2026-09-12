Aste e vendite ARTE Genova: pubblicato il nuovo piano immobiliare tra sociale, libero mercato e pregio

È stato reso noto il nuovo elenco degli immobili in vendita gestiti da ARTE Genova, un piano articolato che comprende appartamenti a canone agevolato, proprietà sul libero mercato, alloggi di pregio, locali commerciali e terreni distributi tra la Città Metropolitana di Genova e la provincia della Spezia. Non sono presenti dichiarazioni istituzionali all'interno del bando, ma il documento fissa in modo preciso criteri di accesso e valori di base d'asta per ogni singola categoria.

Per la categoria regolamentata dalla Legge Regionale 10/2004, i soggetti interessati devono soddisfare una serie di stringenti requisiti d'accesso:

Un reddito complessivo annuo non superiore a € 32.000,00.

Non essere titolare di diritti di proprietà su beni immobili.

Non essere né essere mai stato assegnatario o occupante di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) di proprietà o in gestione ad ARTE Genova o al Comune.

Avere la residenza anagrafica oppure svolgere la propria attività lavorativa nel territorio della Provincia di Genova.



Di seguito il dettaglio degli immobili afferenti alla L.R. 10/2004:

Via / Indirizzo Comune Sup. Prezzo (€) Tipo U.I. Via Bartolomeo Bianco 121/3 Genova 100 mq 110.707,87 Appartamento Via Bartolomeo Bianco 121/12 Genova 98 mq 110.539,04 Appartamento Via Gorizia 1A/2 Genova 114 mq 106.703,65 Appartamento Via Fabio da Persico 3/19 Genova 84 mq 105.038,18 Appartamento Via Scarpanto 14B/7 Genova 84 mq 80.958,76 Appartamento Via Scarpanto 14B/15 Genova 84 mq 80.958,76 Appartamento Via Piacenza 21/16 Genova 56 mq 80.357,30 Appartamento Via Napoli 56/8 Genova 89 mq 74.300,27 Appartamento Via Alassio 6/1 Genova 78 mq 67.494,69 Appartamento Via Fabio da Persico 3/23 Genova 60 mq 66.842,63 Appartamento Via Scarpanto 14B/2 Genova 52 mq 64.767,00 Appartamento Via Scarpanto 14B/5 Genova 54 mq 64.767,00 Appartamento Via Piacenza 29/6 Genova 44 mq 60.052,34 Appartamento Lungo Bisagno Istria 6/6 Genova 69 mq 56.670,32 Appartamento Via Finale 15/8 Genova 67 mq 54.802,11 Appartamento Via Vezzani 16/16 Genova 55 mq 48.160,46 Appartamento Via Toti 1/22 Genova 69 mq 47.951,45 Appartamento Via Piacenza 13/27 Genova 45 mq 44.882,87 Appartamento Via Casaccia 31/8 Genova 48 mq 42.246,26 Appartamento Via Casaccia 31/2 Genova 48 mq 42.134,90 Appartamento Via Gorizia 1A/1A Genova 32 mq 40.876,73 Appartamento Via Maculano 12/23 Genova 62 mq 40.685,97 Appartamento Via Maculano 12/15 Genova 56 mq 34.873,93 Appartamento Via Carbone 30/4 Genova 45 mq 34.251,72 Appartamento Via Carbone 36/19 Genova 48 mq 29.061,87 Appartamento

Libero Mercato

Per la sezione Libero Mercato, si possono presentare unicamente offerte in aumento rispetto al prezzo base formulato:



Via / Indirizzo Comune Sup. Prezzo (€) Tipo U.I. Viale Casanova 2A/2B Genova 325 mq 270.000,00 Villa con Parco Via Bottino 30/4 Genova 99 mq 120.000,00 Appartamento Via San Pietro 11 Arenzano 63 mq 112.000,00 Appartamento Via Sant'Ambrogio di Voltri 7/2 Genova 90 mq 75.000,00 Appartamento Via San Quirico 64/7 Genova 84 mq 32.000,00 Appartamento Passo Ruscarolo 57 Genova 77 mq 42.000,00 Appartamento Piazza della Maddalena 3-5R Genova 53 mq 62.000,00 Locale Commerciale Autorimessa San Felice Genova da 11 a 19 mq da 9.900,00 a 18.000,00 71 Posti auto coperti Via Alizeri Genova 11 mq 10.000,00 Posto Auto Via Bottino Genova da 16 a 82 mq da 25.000,00 a 125.000,00 Box Via XX Settembre 174 La Spezia 100 mq 105.000,00 Locale commerciale/bar Via Don Angelo Polleri 5 Recco 557 mq 270.000,00 Villa con Parco Via Roma 76R/92R Busalla 296 mq 54.000,00 9 Box Via Roma 74 Busalla 95 mq 28.000,00 Appartamento

Alloggi di Pregio

Anche per la sezione Alloggi di Pregio la modalità prescritta è la presentazione esclusiva di offerte in aumento rispetto alla base d'asta:

Via / Indirizzo Comune Sup. Prezzo (€) Tipo U.I. Scalinata Don Olcese 8/2 Recco 53 mq 95.000,00 Appartamento Scalinata Don Olcese 10/6 Recco 57 mq 100.000,00 Appartamento Piazzale Mazzini 2/2 Recco 60 mq 110.000,00 Appartamento Piazzale Mazzini 4/6 Recco 79 mq 136.000,00 Appartamento Via Treganega Bassa 4/9 Recco 70 mq 125.000,00 Appartamento Via Treganega Bassa 4/1 Recco 96 mq 190.000,00 Appartamento Piazza Mameli 6/8 Recco 79 mq 155.000,00 Appartamento Piazza Mameli 6/1 Recco 96 mq 190.000,00 Appartamento Via del Mercato 11/12 Lavagna 89 mq 185.000,00 Appartamento Via G.B. Larco 18A/9 Santa Margherita Lig. 80 mq 200.000,00 Appartamento Via Molfino 83/6 Camogli 77 mq 250.000,00 Appartamento Via Molfino 83/4 Camogli 77 mq 265.000,00 Appartamento Via Caboto 27/4 Sestri Levante 144 mq 340.000,00 Appartamento

Terreni e Aree

In elenco terreni ed aree varie:

Via / Località Comune Sup. Prezzo (€) Tipo U.I. Area Viale Bernabò Brea Genova 160 mq 50.000,00 Area Area Viale Bernabò Brea Genova 1.516 mq 62.000,00 Area Terreno Località Panigasse Ronco Scrivia 6.209 mq 40.000,00 Terreno Terreno Località Lavaggiorosso La Spezia 2.600 mq 12.000,00 Terreno

Valori di Superficie Agibile

Per superfici da 1 a 50 mq: 532,00 €/mq;

Per superfici da 51 a 100 mq: 500,00 €/mq;

Per superfici oltre 100 mq: 480,00 €/mq.