Halloween 2025 in Costa Azzurra: dai labirinti stregati ai balli dei piccoli mostri, tutti gli appuntamenti da non perdere

L’autunno sulla Costa Azzurra si tinge di arancione e nero: streghe, zucche, fantasmi e mostriciattoli stanno per invadere città e borghi delle Alpi Marittime.

Da metà ottobre fino al weekend di Ognissanti, Halloween 2025 promette una valanga di eventi, giochi e spettacoli per grandi e piccini.





Nizza: la capitale dei brividi

Nel capoluogo della Costa Azzurra, le proposte sono tante e per tutte le età.

Gli appassionati di LEGO® troveranno pane per i loro denti con gli atelier Bricks 4 Kidz a Nice, Antibes e Menton: costruzioni a tema “teschio” e dolcetti inclusi.



Per i più piccoli (0-3 anni), ML Kids organizza la Baby Party Halloween il 29 e 31 ottobre, mentre il 31 si susseguiranno le feste più attese: Kids Party “Le Manoir Hanté”, Horror Party per gli 8-10 anni e la Scream Party per i ragazzi fino a 17 anni.



Il Musée National du Sport proporrà il percorso interattivo “Les Ténèbres 2” tra le sale del museo e lo stadio Allianz Riviera, e la patinoire Jean Bouin ospiterà una giornata di pattinaggio in costume con musica, dolci e premi per i travestimenti più originali.



Feste e spettacoli in città

A Nice Valley, dal 29 al 31 ottobre, tre giorni di animazioni gratuite culmineranno nella Grande Parade d’Halloween con distribuzione di caramelle.

Il Cinéma Belmondo renderà omaggio a Tim Burton con l’evento Ciné Frissons, mentre al Théâtre l’Alphabet andranno in scena spettacoli per bambini come “Un bonbon ou un sort” e “Le Bal des Sorcières”.





Paura e divertimento sulla Costa Azzurra

A Mandelieu-la-Napoule, si potrà salpare per la Caccia ai Mostri a bordo di un battello elettrico, mentre a Montauroux il Vikings Parc ospiterà un festival di 15 giorni con labirinti, attrazioni e spettacoli di Guignol.

Villeneuve-Loubet accoglierà i visitatori al Village des Fous e al Bois des Lutins, con giochi di paura, catapulte di caramelle e serate speciali.



A Grasse, il parco Palomano sarà aperto anche di notte, e a Saint-Vallier-de-Thiey la Grotte de Baume Obscure proporrà cacce al tesoro sotterranee tra draghi e leggende.



Gli eventi dell’entroterra

A Saint-Martin-Vésubie, il Parc Alpha offrirà spettacoli sui lupi, indagini misteriose e laboratori creativi, mentre il Vesubia Mountain Park accoglierà i più coraggiosi con una Pool Party e una serata di arrampicata al buio.

A Tourrette-Levens, la festa si terrà al castello con spettacoli e animazioni gratuite; a Valbonne e Mouans-Sartoux tornano le tradizionali chasse aux bonbons nelle vie dei centri storici.





I piccoli mostri invadono i borghi

Da Biot, dove il centro si trasformerà nella Maison de l’Horreur, a La Colle-sur-Loup, che ospiterà la Boom delle Streghe al LudiParc, ogni villaggio avrà la sua notte magica.

A Saint-Jean-Cap-Ferrat, la Fête de la Citrouille offrirà giochi, atelier, musica e la tradizionale zuppa di zucca gratuita per tutti.



Un Halloween per tutti

Che siate alla ricerca di adrenalina o di un pomeriggio in famiglia tra zucche e travestimenti, Halloween 2025 promette emozioni per ogni età.

Molti eventi sono gratuiti o propongono sconti con RécréaNice.fr, il portale che raccoglie tutti i “bons plans” per famiglie.



Dalle grotte illuminate ai cinema “stregati”, la Costa Azzurra si prepara a vivere la sua notte più spaventosa… ma anche la più divertente dell’anno!





