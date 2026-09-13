A Nizza il barocco non invecchia: otto concerti per ritrovare la musica la musica antica che non invecchia mai

La musica antica ha un curioso difetto: non passa mai di moda. A Nizza, anzi, sembra avere trovato il modo di ringiovanire. È questa la scommessa della nuova stagione dell’Ensemble Baroque de Nice, che per il 2026/2027 sceglie come parola d’ordine «L’Éternelle Jeunesse», l’eterna giovinezza.

Un titolo che è anche una dichiarazione di intenti: tornare ai grandi autori del passato senza trasformarli in reperti da museo.



A guidare il viaggio sarà ancora Gilbert Bezzina, fondatore e direttore musicale dell’ensemble, figura centrale della diffusione della musica barocca e della prassi esecutiva storica in Costa Azzurra.

Il suo percorso nasce dalla scoperta di Bach durante l’adolescenza e dalla successiva scelta di studiare strumenti, tecniche e sonorità dell’epoca. L’idea è recuperare non soltanto le note scritte sulle partiture, ma anche il modo in cui quelle note potevano essere ascoltate e vissute dai contemporanei dei compositori.



È una filosofia che trova una sintesi efficace in una frase di Michel Portal scelta come riferimento della stagione: continuare a suonare la musica con la curiosità di quando si avevano dieci anni. Non un ritorno all’infanzia, dunque, ma alla capacità di lasciarsi sorprendere.





Il cartellone parte dall’Italia e dal concerto grosso, uno dei territori storicamente più vicini all’ensemble. Il 9 ottobre sarà Alessandro Scarlatti ad aprire la stagione con l’integrale dei Concerti grossi op. 4. Un debutto che riannoda il presente alla storia stessa della formazione di Bezzina, che proprio attorno a questo repertorio aveva sviluppato alcune delle sue prime esperienze.



A novembre arriverà Johann Sebastian Bach, con i Concerti per due clavicembali. Dicembre sarà invece dedicato alle Sonate in trio op. 2 di Georg Friedrich Händel, proposte integralmente.