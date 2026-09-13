A Nizza il barocco non invecchia: otto concerti per ritrovare la musica la musica antica che non invecchia mai

La musica antica ha un curioso difetto: non passa mai di moda. A Nizza, anzi, sembra avere trovato il modo di ringiovanire. È questa la scommessa della nuova stagione dell’Ensemble Baroque de Nice, che per il 2026/2027 sceglie come parola d’ordine «L’Éternelle Jeunesse», l’eterna giovinezza.
Un titolo che è anche una dichiarazione di intenti: tornare ai grandi autori del passato senza trasformarli in reperti da museo.
A guidare il viaggio sarà ancora Gilbert Bezzina, fondatore e direttore musicale dell’ensemble, figura centrale della diffusione della musica barocca e della prassi esecutiva storica in Costa Azzurra.
Il suo percorso nasce dalla scoperta di Bach durante l’adolescenza e dalla successiva scelta di studiare strumenti, tecniche e sonorità dell’epoca. L’idea è recuperare non soltanto le note scritte sulle partiture, ma anche il modo in cui quelle note potevano essere ascoltate e vissute dai contemporanei dei compositori.
È una filosofia che trova una sintesi efficace in una frase di Michel Portal scelta come riferimento della stagione: continuare a suonare la musica con la curiosità di quando si avevano dieci anni. Non un ritorno all’infanzia, dunque, ma alla capacità di lasciarsi sorprendere.
Il cartellone parte dall’Italia e dal concerto grosso, uno dei territori storicamente più vicini all’ensemble. Il 9 ottobre sarà Alessandro Scarlatti ad aprire la stagione con l’integrale dei Concerti grossi op. 4. Un debutto che riannoda il presente alla storia stessa della formazione di Bezzina, che proprio attorno a questo repertorio aveva sviluppato alcune delle sue prime esperienze.
A novembre arriverà Johann Sebastian Bach, con i Concerti per due clavicembali. Dicembre sarà invece dedicato alle Sonate in trio op. 2 di Georg Friedrich Händel, proposte integralmente.
A gennaio il violoncello diventerà protagonista di un programma dedicato a «maestri sconosciuti», una scelta che conferma la volontà di andare oltre i nomi più celebrati del repertorio.
Particolarmente interessante l’appuntamento di febbraio, costruito sul confronto fra Bach ed Eugène Ysaÿe. Due epoche lontane, due concezioni della scrittura violinistica, riunite nello stesso programma. Il concerto vedrà protagonisti Gilbert Bezzina e Laura Corolla.
Poi ancora il Settecento italiano e francese, con «Dolce Follia», quindi Rameau e le Pièces en concert. A chiudere la stagione, il 28 maggio, saranno le atmosfere più intense delle Leçons de Ténèbres di Marc-Antoine Charpentier e François Couperin.
Otto serate, dunque, distribuite tra le chiese di Saint-François-de-Paule e Saint-Martin-Saint-Augustin. Ma dietro il calendario c’è anche una questione più ampia: come riportare la musica colta fuori dai circuiti specialistici e avvicinarla a un pubblico nuovo. La risposta dell’Ensemble passa dalla riscoperta, dalla divulgazione e da una lettura capace di restituire al barocco il suo carattere originariamente sorprendente, teatrale, fisico.
Perché la sfida, a Nizza, non è soltanto conservare Bach, Händel o Rameau. È impedire che diventino semplicemente «classici». E ricordare che una musica vecchia di tre secoli può ancora comportarsi come se fosse stata scritta ieri.
IL CALENDARIO 2026/2027
Venerdì 9 ottobre 2026, ore 20
Alessandro Scarlatti, Concerti grossi op. 4, integrale
Chiesa Saint-François-de-Paule, Nizza.
Venerdì 13 novembre 2026, ore 20
Johann Sebastian Bach, Concerti per due clavicembali
Chiesa Saint-Martin-Saint-Augustin, Nizza.
Venerdì 11 dicembre 2026, ore 20
Georg Friedrich Händel, Sonate in trio op. 2, integrale
Chiesa Saint-Martin-Saint-Augustin, Nizza.
Venerdì 15 gennaio 2027, ore 20
Il violoncello, i maestri sconosciuti
Chiesa Saint-Martin-Saint-Augustin, Nizza.
Venerdì 12 febbraio 2027, ore 20
J.S. Bach / E. Ysaÿe, Sonate per violino solo
Chiesa Saint-Martin-Saint-Augustin, Nizza.
Venerdì 19 marzo 2027, ore 20
Dolce Follia, il concerto dell’Hostel Dieu
Chiesa Saint-Martin-Saint-Augustin, Nizza.
Venerdì 16 aprile 2027, ore 20
J.P. Rameau, Pièces en concert, integrale
Chiesa Saint-Martin-Saint-Augustin, Nizza.
Venerdì 28 maggio 2027, ore 20
M.-A. Charpentier / F. Couperin, Leçons de Ténèbres
Chiesa Saint-François-de-Paule, Nizza.