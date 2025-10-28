Cannes rende omaggio a Bernard Brochand: il Palais des Victoires porta il suo nome

Cannes celebra la memoria di Bernard Brochand, figura chiave della vita politica e sportiva locale. Il sindaco David Lisnard e il Consiglio comunale hanno deciso di intitolargli il Palais des Victoires, il grande complesso sportivo di La Bocca che ospita l’AS Cannes Volley-ball e il Racing Club de Cannes, squadre maschile e femminile tra le più vincenti del volley francese.

Da oggi, la struttura sarà ufficialmente conosciuta come Palais des Victoires – Bernard Brochand.



Scomparso il 25 febbraio 2025 all’età di 86 anni, Brochand ha guidato la città di Cannes dal 2001 al 2014, prima di rappresentare la regione all’Assemblea nazionale fino al 2022.

Uomo d’impresa e appassionato di sport, ha lasciato un’impronta profonda nello sviluppo urbano e nella vitalità culturale e sportiva della città.



«Ci sono sindaci che segnano la storia di una città, e Bernard Brochand è stato uno di loro», ha dichiarato David Lisnard. «Cannes gli deve trasformazioni durature, ma anche uno spirito combattivo e ottimista. Dedicargli il Palais des Victoires, una delle opere simbolo del suo mandato, è un tributo a un costruttore, un appassionato e un vincente».



Un’eredità di sport e ambizione

Inaugurato nel 2005 e progettato dall’architetto argentino Roberto Ferreira, il Palais des Victoires è una delle realizzazioni più significative dell’amministrazione Brochand. Con una capienza di 4.000 posti e infrastrutture moderne, è diventato il cuore pulsante dello sport cannois, sede di eventi nazionali e internazionali.



Oltre alle squadre di volley, la struttura accoglie regolarmente incontri di handball, badminton e altre discipline, incarnando lo spirito di competizione e di eccellenza tanto caro a Brochand.



Con questa intitolazione, il Comune di Cannes lega indissolubilmente la memoria dell’ex sindaco alla sua visione dello sport: non solo competizione, ma scuola di vita, di crescita personale e collettiva, e di ambizione.







