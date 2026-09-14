Aux Cœurs des Mots alla 49ª Tavola Rotonda di Sanremo: l’associazione monegasca presente a Villa Ormond (Foto)

L’associazione internazionale monegasca Aux Cœurs des Mots ha preso parte alla 49ª Tavola Rotonda organizzata dall’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario a Villa Ormond, dal 9 all’11 settembre.

L’associazione ha partecipato con una postazione informativa, dedicata alla presentazione delle proprie attività, dei progetti educativi e delle pubblicazioni realizzate con scuole di numerosi Paesi. A rappresentarla era la Fondatrice e Presidente Hilde Haneuse Heye.

Pur senza intervenire nei lavori scientifici, Aux Cœurs des Mots ha potuto incontrare partecipanti e rappresentanti di istituzioni e organizzazioni internazionali, facendo conoscere il proprio impegno a favore dell’educazione delle giovani generazioni al rispetto della persona, all’uguaglianza tra ragazze e ragazzi, alla non discriminazione e al dialogo interculturale.

La Tavola Rotonda, dedicata quest’anno al tema “Il nuovo carattere della guerra e il diritto internazionale umanitario: adattarsi alla complessità e alle sfide emergenti”, ha riunito esperti, accademici, militari, diplomatici e rappresentanti di organizzazioni internazionali. I lavori hanno affrontato le nuove forme dei conflitti, l’impiego delle tecnologie e la protezione delle popolazioni civili.

«Educare al rispetto dell’altro, alla dignità e all’uguaglianza significa contribuire a formare cittadini più consapevoli e responsabili», ha dichiarato Hilde Haneuse Heye, Fondatrice e Presidente di Aux Cœurs des Mots. «La presenza a Sanremo ci ha consentito di condividere il nostro impegno e di stabilire contatti con interlocutori internazionali sensibili a questi valori.»

Il confronto sviluppato durante l’iniziativa potrà favorire nuove sinergie e collaborazioni. La Tavola Rotonda ha inoltre confermato il ruolo dell’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di Sanremo quale autorevole sede di incontro e dialogo internazionale sui temi della tutela della dignità umana e della protezione delle persone nei conflitti armati.

Aux Cœurs des Mots, con sede nel Principato di Monaco e posta sotto la Presidenza d’Onore di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco, promuove progetti rivolti ai giovani dei cinque continenti attraverso la lingua francese, la scrittura, la lettura e la formazione.