Halloween a Saint-Paul-de-Vence: tra lanterne, racconti e misteri per grandi e piccini

Saint-Paul-de-Vence, pittoresco borgo delle Alpi Marittime, si prepara a celebrare Halloween con due eventi speciali che uniscono magia, mistero e divertimento per tutta la famiglia.

La sera di giovedì 30 ottobre 2025, alle ore 18, l’Ufficio del Turismo propone una visita guidata alla luce delle lanterne: un percorso suggestivo tra le viuzze del villaggio, il cimitero e altri luoghi pieni di fascino e curiosità. La guida conferenziera, travestita per l’occasione, accompagnerà i partecipanti in un viaggio notturno tra storie e leggende, illuminato soltanto dal bagliore delle lanterne.

La visita, della durata di un’ora e condotta in lingua francese, si concluderà con una dolce sorpresa: caramelle offerte ai bambini.

La partecipazione è su prenotazione, con posti limitati, e il ritrovo è fissato presso l’Ufficio del Turismo di Saint-Paul-de-Vence, 2 rue Grande.

Il giorno successivo, venerdì 31 ottobre 2025, dalle 14:30 alle 16:00, la Médiathèque (route des Serres) ospiterà un pomeriggio dedicato ai più piccoli con “Contes à faire peur… juste un peu !”, racconti da brivido — ma non troppo! — proposti dall’associazione Contes d’Ici et d’Ailleurs (ACIA).

In un’atmosfera giocosa e leggermente spaventosa, i bambini potranno ascoltare storie misteriose e vivere avventure divertenti, in perfetto spirito di Halloween. Tutti sono invitati a partecipare travestiti da piccole creature, che siano mostriciattoli, fantasmi, streghette o vampiri un po’ goffi.

Due sessioni sono previste:

Ore 14:30 per i bambini da 5 a 8 anni

Ore 15:15 per i bambini da 8 a 11 anni

Con questi due appuntamenti, Saint-Paul-de-Vence conferma il suo fascino senza tempo, offrendo a residenti e visitatori un Halloween magico, tra racconti, lanterne e risate sotto le stelle della Costa Azzurra.



