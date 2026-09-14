Hampel arriva nel Principato: a Monaco la mostra dedicata ai grandi maestri dell’arte antica e moderna

La Hartford Fine Art Gallery de Cesare Lampronti è lieta di annunciare il primo appuntamento di Hampel a Monaco, un evento straordinario che segna l'ingresso ufficiale della prestigiosa casa d'aste bavarese nel Principato.

In occasione del 450° anniversario della morte di Tiziano, la mostra presenta capolavori di maestri antichi e moderni, creando un percorso unico che attraversa secoli di storia dell'arte. Tra i protagonisti spicca il Ritratto di giovane uomo (circa 1510), accanto a opere di Guercino, Mattia Preti e Pieter Brueghel il Giovane, fino alle vedute di Canaletto e Panini.

Carl Spitzweg, L’angolo preferito – Sosta sulla vigna, 1846. Olio su tela, 38,5 × 31 cm.



La selezione si arricchisce con l'Impressionismo e la modernità europea, da Camille Pissarro a Lyonel Feininger, fino a Emil Nolde con il celebre Blumengarten (W.) / Flower Garden del 1926, stimato tra 1 e 1,5 milioni di euro. Il dialogo con l'arte contemporanea è affidato ad Anselm Kiefer e Anish Kapoor, a testimonianza della continuità e della forza espressiva che attraversa i secoli.

Guercino (Giovanni Francesco Barbieri), Sibilla Persica, 1647. Olio su tela, 119 × 97 cm.



Dal 14 al 16 settembre, la Hartford Fine Art - Lampronti Gallery ospita questa anteprima esclusiva dell'asta Hampel di Monaco di Baviera, prevista per il 24 settembre 2026. Per il pubblico locale, il 15 e 16 settembre saranno organizzati gli Expert Appraisal Days, con valutazioni gratuite e confidenziali da parte degli specialisti Hampel.

Il debutto di Hampel a Monaco rappresenta un importante appuntamento per il mondo dell’arte, confermando il ruolo del Principato come punto di riferimento nel panorama internazionale dell’arte e delle aste.