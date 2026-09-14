Rencontres Philosophiques de Monaco, “L’Europe : héritage et promesse”, due incontri a Strasburgo e Monaco

Due appuntamenti dedicati al tema “L’Europe : héritage et promesse” sono in programma nell’ambito delle Rencontres Philosophiques de Monaco. Il primo incontro si terrà giovedì 17 settembre, dalle 12 alle 14, alla Bibliothèque Nationale Universitaire di Strasburgo, mentre il secondo è previsto mercoledì 14 ottobre, dalle 19 alle 21, al Théâtre Princesse Grace di Monaco.

I due appuntamenti si inseriscono nel quadro della presidenza monegasca del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa e sono organizzati in collaborazione con la Direction des Affaires Culturelles.

L’incontro del 17 settembre alla Bibliothèque Nationale Universitaire, in 6 place de la République a Strasburgo, sarà moderato da Florent Zemmouche della rivista Grand Continent. Interverranno Monique Canto-Sperber, filosofa ed ex direttrice dell’École Normale Supérieure, Bruno Karsenti, filosofo e membro del Centre de recherches politiques de Sciences Po, e Vincent Peillon, politico e professore di filosofia, già ministro dell’Educazione e deputato europeo.

Il secondo appuntamento si svolgerà il 14 ottobre al Théâtre Princesse Grace, in 12 avenue d’Ostende a Monaco, sempre con la moderazione di Florent Zemmouche. Tra gli ospiti figurano Barbara Cassin, dell’Académie française, Céline Spector, filosofa specialista in filosofia politica, e Patrick Savidan, filosofo.

Il ciclo propone quindi due momenti di confronto sul tema “L’Europe : héritage et promesse”, con un primo appuntamento a Strasburgo e un secondo a Monaco.