Fêtes de la Toussaint, bus potenziati per raggiungere i cimiteri della Côte d’Azur

In occasione delle celebrazioni di Ognissanti, sabato 1° e domenica 2 novembre 2025, la Métropole Nice Côte d’Azur potenzia le linee di autobus per agevolare l’accesso ai principali luoghi di commemorazione del territorio: cimiteri, Nécropole e Crématorium.



Servizio speciale per Nécropole e Crématorium

La linea 59 sarà interamente dedicata al collegamento con la Nécropole e il Crématorium.



Sabato 1° novembre: tutte le corse in partenza tra le 8.00 e le 20.05, in entrambe le direzioni (Plan du Var e CADAM/Centre Administratif), effettueranno fermata presso la Nécropole e il Crématorium.



Domenica 2 novembre: frequenze ridotte, con partenze ogni ora e mezza circa nelle due direzioni, sempre con fermata presso i due luoghi di culto.



Cimitero dell’Est (Nizza): linea 88 e navetta dedicata

Oltre al regolare servizio della linea 88, una navetta speciale collegherà direttamente la Gare routière di Vauban con l’ingresso del Cimitero dell’Est.

Una seconda navetta interna, attiva su richiesta, permetterà di raggiungere i diversi settori del cimitero a partire dalla casa del custode.

Le partenze saranno garantite dalle 8.30 alle 17.00, con corse ogni 30-45 minuti.



Cimitero di Caucade (Nizza): linea 32

Gli utenti potranno utilizzare la linea 32, che serve gli ingressi “Caucade” e “Porte Nord/Sainte-Marguerite”.

Per il weekend di Ognissanti sono previsti uno o due passaggi ogni ora.



Cimitero Saint-Marc (Saint-Laurent-du-Var): linea 20

Anche la linea 20 offrirà un servizio rinforzato, con due o tre corse l’ora nelle giornate di sabato e domenica.



Cimitero de la Buffe (Cagnes-sur-Mer): navetta speciale

A Cagnes-sur-Mer sarà attivata una navetta gratuita sabato 1° novembre tra Square Bourdet e il Cimitero de la Buffe, con fermate intermedie a Mairie, Les Galets, La Tonnelle e Vieux Cimetière.

Partenze da Square Bourdet alle 9.30, 10.45, 14.30 e 15.45; ritorni dal cimitero alle 10.30, 11.45, 15.30 e 16.45.







