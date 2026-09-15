Breil-sur-Roya, questa sera la conferenza sull’exobiologia con Martine Adrian-Scotto

Si terrà questa sera, martedì 15 settembre alle 18.15, a Breil-sur-Roya, la conferenza “L’exobiologie : sur les traces de la Vie”, appuntamento del programma “Sciences pour tous” dedicato alla divulgazione scientifica.

L’incontro si svolgerà nella sala municipale A Ca d’Breï, in Place Brancion, e sarà dedicato all’exobiologia, disciplina che si interessa alle condizioni di comparsa della vita e alla ricerca delle sue eventuali tracce oltre il nostro pianeta.

Al centro della conferenza ci saranno alcune delle principali domande legate a questo ambito di ricerca: come è nata la vita sulla Terra? Esistono altre forme di vita nell’Universo?

A guidare il pubblico nell’approfondimento sarà Martine Adrian-Scotto, maîtresse de conférences all’Université Côte d’Azur e affiliata all’Institut de Chimie de Nice (UCA/CNRS), che presenterà i temi e le prospettive dell’exobiologia.

La partecipazione alla conferenza è gratuita.