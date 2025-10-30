Golf de la Vanade: natura, sport e convivialità nel cuore di Villeneuve-Loubet

Immerso nel verde di Villeneuve-Loubet, tra Nizza e Antibes, il Golf de la Vanade è molto più di un semplice campo da golf: è un luogo di incontro, condivisione e piacere, aperto a tutti — principianti, amatori e giocatori esperti, di ogni età e generazione. Qui, il sorriso è la regola d’oro.

Il sito dispone di un percorso a 9 buche, un ampio practice con 53 postazioni, tre putting green e due aree di approccio, ideali per allenarsi o per vivere una giornata di sport all’aria aperta. A completare l’esperienza, un ristorante immerso nella natura, aperto tutto l’anno, che accoglie gli ospiti in un ambiente rilassante, dove la cucina e la cordialità si fondono per offrire un momento di autentico piacere.

Per rendere l’esperienza ancora più speciale, il Golf de la Vanade propone giornate dedicate:

Lady’s Day, ogni martedì dalle 8:00 alle 12:00, con green fee a 25 € per le signore;

Men’s Day, ogni giovedì alle stesse ore, con green fee a 25 € riservato ai signori.

Le tariffe standard comprendono green fee a 9 buche (37,00 €) e a 18 buche (55,50 €), oltre a 10 secchi di palline (40 palline) a 33,00 € per la pratica.

Gli orari di apertura variano a seconda della stagione:

Primavera: 08:00 – 19:30;

Estate: 08:00 – 20:00;

Autunno/Inverno: 08:00 – 18:30.

Indirizzo: Golf de la Vanade, Route de Grasse, 06270 Villeneuve-Loubet

Email: golfvanade@gmail.com

Telefono: 04 92 02 24 61

Sito web: https://www.golf-vanade.com/

Con la sua atmosfera serena, la qualità delle strutture e un’accoglienza calorosa, il Golf de la Vanade rappresenta una destinazione ideale per chi desidera praticare sport, rilassarsi e godersi la natura della Costa Azzurra in ogni stagione.



