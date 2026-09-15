Le Vele Alassio: The last dance!

Dopo un’altra estate di musica, energia e spettacolo, si avvicina il gran finale della stagione estiva 2026 a Le Vele Alassio. Un’estate intensa e ricca di appuntamenti, che ha visto alternarsi in consolle alcuni dei grandi protagonisti della scena musicale internazionale, confermando ancora una volta Le Vele come uno dei punti di riferimento della nightlife estiva italiana. Anche quest’anno, il Club ha saputo regalare al proprio pubblico un’esperienza capace di andare oltre la semplice serata: una combinazione di musica, atmosfera, spettacolo e ospitalità che ha portato ad Alassio un pubblico sempre più internazionale. Numerosi sono stati gli ospiti arrivati da diverse parti d’Europa per vivere le notti firmate Le Vele, in un’estate che ha confermato ancora una volta la vocazione del Club a guardare oltre i confini della Riviera e a costruire un’esperienza sempre più internazionale.



Martedì 15 settembre — ore 23:00 — CHANGE YOUR MIND — Ibiza

Ibiza: Le Vele Alassio volano al Tantra con il party Change Your Mind Anche quest’anno Le Vele Alassio porta la propria energia a Ibiza.

L’appuntamento è per martedì 15 settembre al Tantra Ibiza, location ormai simbolo della nightlife di Playa d’en Bossa, dove andrà in scena il party Change Your Mind. A far vibrare la consolle saranno Da Vid, Sarahrey e i Proudly People, protagonisti di una notte pensata per unire l’identità musicale de Le Vele all’atmosfera unica dell’isola simbolo

del clubbing internazionale. Un appuntamento speciale che celebra ancora una volta il legame sempre più forte tra Alassio e Ibiza: due destinazioni unite dalla stessa passione per la musica, il divertimento e la nightlife internazionale. Per tutti gli amici e i fan de Le Vele che si troveranno sull’isola, l’appuntamento è al Tantra per una notte tutta da vivere.



Sabato 19 settembre — ore 23:00 — STYLHERTZ — Closing Summer Season 2026

Il gran finale della stagione sarà affidato ancora una volta a Stylhertz, l’appuntamento del sabato de Le Vele che, negli anni, è diventato uno degli eventi più rappresentativi del Club. Una notte pensata per chi ama il clubbing e vuole salutare l’estate con una grande festa, tra sonorità ricercate, energia e un’atmosfera pronta a trasformare l’ultimo appuntamento della stagione in un vero e proprio momento celebrativo. A partire dalle ore 23:00, in consolle saliranno Giovanni Ursoleo e Francis Key, pronti a firmare la colonna sonora dell’ultima notte estiva de Le Vele Alassio. Una line-up che promette di regalare al pubblico un closing all’altezza di una stagione ancora una volta ricca di emozioni, musica e grandi momenti.



Promozioni dell'evento:

- Ingresso gratuito per tutte le donne in lista durante la prima

mezz'ora dall’apertura dell’evento.

- Ticket d’ingresso: € 25,00 con consumazione inclusa. Acquistabile

online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 30,00 con consumazione inclusa.

Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:00: € 50,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro le 00:00: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Con questo appuntamento si chiude ufficialmente la stagione estiva 2026, ma non si ferma la voglia di continuare a sorprendere. Le Vele Alassio guarda già al futuro, con la stessa passione, la stessa energia e la stessa ambizione che da sempre accompagnano il Club. Perché ogni estate può finire, ma la voglia di vivere Le Vele non conosce stagioni. Restate connessi: il meglio deve ancora venire!



Le Vele Alassio è attenta al territorio: sono previsti prezzi agevolati per i lavoratori del settore dell’accoglienza delle province di Savona e Imperia. Anche i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora possono usufruire di tariffe speciali.



È consigliata la prenotazione per usufruire di agevolazioni sull’ingresso, con priorità riservata ai clienti con tavolo, così da garantire la migliore esperienza possibile.



Let the magic of Le Vele surprise you! Ti aspettiamo!







Change Your Mind Ibiza at Tantra Ibiza - Tuesday, 15th September 2026



To change your life, you have to Change Your Mind.



Tuesday, 15th September 2026

From 11pm till late



TANTRA IBIZA

presents

CHANGE YOUR MIND IBIZA

Produced by

LE VELE ALASSIO



LINE UP

Da Vid

Proudly People

Sarahrey



DETAILS

- Dress Code: Space / Dark & Silver

- Girls / Men +18

- Admission by reservation

- VIP tables booking



DETTAGLI

- Abbigliamento: Space / Dark & Silver

- Donna / Uomo +18

- Ingresso su prenotazione

- Prenotazione tavoli VIP Area



Evento Xceed:

https://xceed.me/en/ibiza/event/change-your-mind-by-le-vele-alassio-w-da-vid-sarahrey-proudly-people/244282







Le Vele Alassio presents Stylhertz Closing Summer Season 2026 -

Saturday, 19th September 2026



Where music meets style!



Saturday, 19th September 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



The Last Dance!



LE VELE ALASSIO

presents

STYLHERTZ

Closing Summer Season 2026



LINE UP

Giovanni Ursoleo

Francis Key



DETAILS

- Dress Code: Stylish

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Stylish

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-stylhertz-closing-summer-season-2026-saturday-19th-september-2026/244037/channel/le-vele







Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721